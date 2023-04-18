Перед самітом лідерів G7 має відбутися понад 10 зустрічей в різних містах Японії, і символічно, що частина з них буде відбуватися в Хіросімі. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

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Ініціативи Японії лякають Росію

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда ще під час свого візиту до Києва і зустрічі з Володимиром Зеленським анонсував пропозицію Японії на G7 про варіанти очищення світу від ядерної зброї або ж дуже жорсткого контролю за нею.

В Москві звичайно чують ці сигнали, саме тому так швидко відреагував алкоголік Медведєв (він звинуватив країни G7 у тому, що вони самі застосовують ядерну зброю і "не каються", а від Росії потребують гарантії щодо використання її – 24 Канал). Він є "чорним ротом" Путіна: якщо він хоче сказати якусь гидоту, то за годину, з бодуна її промовляє Медведєв,

– наголосив Буряченко.

Він впевнений, що ініціативи Японії по створенню оновленої архітектури світової безпеки перш за все в контролі над ядерним компонентом, дуже лякають Росію.

"Якщо країни G7 ухвалять принципові рішення відносно контролю над ядерною зброєю, то вони знайдуть інструменти, які примусять Росію їх виконувати", – зауважив політолог.

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Як припустив співрозмовник, якщо до G7 доєднається G20 та вони збалансують позицію з Індією, Китаєм та найбільшими економічними гравцями світу, то Росію примусять і вона втратить єдину свою лякалку і "дубину" – ядерну зброю.

"Після зустрічі на рівні міністрів закордонних справ G7 в повний голос заговорили про санкції стосовно компанії "Росатом". Адже вона не про "мирний атом", а є продовженням терору путінської Росії на треті країни. Тому сигналів, для того, щоб росіяни дуже сильно напружились, задосить", – підкреслив Олексій Буряченко.

Зверніть увагу! Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 відбулась 17 квітня у японському містечку Каруїдзава. Учасники саміту закликали Росію негайно та беззастережно вивести всі війська з території України. Також міністри МЗС засудили заяви Кремля розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Учасники зустрічі наголосили, що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме тяжкі наслідки для Росії.

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