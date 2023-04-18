Перед саммитом лидеров G7 предстоит более 10 встреч в разных городах Японии, и символично, что часть из них будет проходить в Хиросиме. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко.

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Инициативы Японии пугают Россию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида еще во время своего визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским анонсировал предложение Японии на G7 о вариантах очистки мира от ядерного оружия или очень жесткого контроля за ним.

В Москве обычно слышат эти сигналы, именно поэтому так быстро отреагировал алкоголик Медведев (он обвинил страны G7 в том, что они сами применяют ядерное оружие и "не раскаиваются", а от России требуют гарантии его использования – 24 Канал). Он является "черным ртом" Путина: если он хочет сказать какую гадость, то через час, с бодуна ее произносит Медведев,

– подчеркнул Буряченко.

Он уверен, что инициативы Японии по созданию обновленной архитектуры мировой безопасности, прежде всего, в контроле над ядерным компонентом, очень пугают Россию.

"Если страны G7 примут принципиальные решения по контролю над ядерным оружием, то они найдут инструменты, которые заставят Россию их выполнять", – отметил политолог.

Политолог о реакции России на встречу министров иностранных дел стран G7: смотрите видео

Как предположил собеседник, если к G7 присоединится G20 и они сбалансируют свою позицию с Индией, Китем и крупнейшими экономическими игроками мира, то Россию заставят и она потеряет единственную свою пугачку и "дубину" – ядерное оружие.

"После встречи на уровне министров иностранных дел G7 в полный голос заговорили о санкциях в отношении компании "Росатом". Ведь она не о "мирном атоме", а является продолжением террора путинской России на третьи страны. Поэтому сигналов для того, чтобы россияне очень сильно напряглись, достаточно", – подчеркнул Алексей Буряченко.

Обратите внимание! Встреча министров иностранных дел стран G7 состоялась 17 апреля в японском городке Каруидзава. Участники саммита призвали Россию немедленно и безоговорочно вывести все войска с территории Украины. Также министры МИД осудили заявления Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Участники встречи подчеркнули, что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для России.

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