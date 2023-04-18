Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что у главы российского министерства иностранных дел нет осознанного понимания. Речь идет и о понимании того, что для прекращения войны Лаврову не нужно ехать в Бразилию.
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Что известно об ответе на ложь Лаврова
Михаил Подоляк ответил на заявление Сергея Лаврова, что якобы Россия хочет "закончить войну". Советник Андрея Ермака в очередной раз заметил, что это не Украина зашла на чужую территорию, а российская армия.
Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров (глава МИД России – 24 Канал) и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и издеваетесь над ней сегодня. Для того чтобы это все остановить, не надо ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска,
– заявил Подоляк.
Советник главы Офиса Президента напомнил, что формула мира Владимира Зеленского достаточно четкая – можем говорить о чем угодно, на любых площадках, обсуждать любые инициативы (ядерную, продовольственную, миграционную безопасность) после первого пункта – выйдите за пределы территории Украины.
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Что заявил Лавров в Бразилии
- Глава российского МИД Сергей Лавров 17 апреля во время пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой в столице страны Бразилиа заявил, что якобы его страна "заинтересована" в том, чтобы война в Украине завершилась "как можно быстрее".
- Однако войну Лавров традиционно называет "конфликтом". Он также заявил, что якобы "благодарит" бразильских коллег за "прекрасное понимание" ситуации в Украине и за "желание внести свой вклад" в поиск возможных решений.
- Следует добавить, что Украина неоднократно отвечала на циничные и лживые заявления россиян. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте заявил, что настоящий мир означает восстановление международно признанных границ Украины и безопасную страну для людей в украинском Крыму, которые являются мишенью.