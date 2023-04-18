Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что у главы российского министерства иностранных дел нет осознанного понимания. Речь идет и о понимании того, что для прекращения войны Лаврову не нужно ехать в Бразилию.

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Что известно об ответе на ложь Лаврова

Михаил Подоляк ответил на заявление Сергея Лаврова, что якобы Россия хочет "закончить войну". Советник Андрея Ермака в очередной раз заметил, что это не Украина зашла на чужую территорию, а российская армия.

Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров (глава МИД России – 24 Канал) и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и издеваетесь над ней сегодня. Для того чтобы это все остановить, не надо ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска,

– заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента напомнил, что формула мира Владимира Зеленского достаточно четкая – можем говорить о чем угодно, на любых площадках, обсуждать любые инициативы (ядерную, продовольственную, миграционную безопасность) после первого пункта – выйдите за пределы территории Украины.

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Что заявил Лавров в Бразилии