Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 17 апреля 2023 года ликвидировать удалось уже 182 660 российских окупантов. Кроме того, ежедневно сотни захватчиков получают ранения. На фоне этого Лавров вдруг заговорил, что Россия желает завершения войны. Его заявление распространили росСМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Еще мой прадед, даже не дед, таким воевал, – 70-летний генерал о вооружении россиян

Правда, это слово в окружении бункерного деда, очевидно, до сих пор боятся озвучивать, поэтому называют "конфликтом".

Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно быстрее завершился.

– заявил Лавров во время визита в Бразилию.

Никаких положительных новостей о положении дел России он, конечно же, озвучить не мог. Потому что дела у страны-террористки – настолько плохи, что даже пропагандисты уже не могут придумать очередных басен.

Оккупанты снова провалились

Кирилл Буданов рассказал, что зимне-весеннее наступление, которым так хвасталась Россия, уже провалилось. Россияне снова не преуспели. Глава ГУР МО добавил: наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России пока нет и долго не будет.