Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 17 квітня 2023 року ліквідувати вдалося вже 182 660 російських окупантів. Окрім того, щодня сотні окупантів отримують поранення. На фоні цього Лавров раптом заговорив, що Росія хоче завершення війни. Його заяву поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Ще мій прадід, навіть не дід, таким воював, – 70-річний генерал про озброєння росіян

Щоправда, це слово в оточенні бункерного діда, вочевидь, й досі бояться озвучувати, тому називають "конфліктом".

Зрозуміло, що ми зацікавлені в тому, щоб український конфлікт якнайшвидше завершився,

– заявив Лавров під час візиту у Бразилію.

Жодних позитивних новин про стан справ Росії він, звичайно ж, озвучити не міг. Бо справи у країни-терористки – настільки погані, що навіть пропагандисти вже не можуть вигадати чергових байок.

Окупанти знову провалилися

Кирило Буданов розповів, що зимово-весняний наступ, яким так хвалилася Росія, вже провалився. Росіяни знову не отримали жодного успіху. Глава ГУР МО додав: наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції в Росії наразі немає й довго не буде.