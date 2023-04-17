Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, росіяни вже навіть застосовують на війні гвинтівки Мосіна, які були розроблені ще у 19 столітті.

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Романенко зазначив, що велику кількість сучасної зброї, яку втратили загарбники на війні в Україні, Росія не встигає виготовляти.

"У мене прадід воював із цією гвинтівкою. Він був розвідником та зробив 4 солдатських подвиги. Мосін навіть не у 20, а у 19 столітті розробив цю гвинтівку. Якщо вони (росіяни – 24 Канал) змушені отримувати таку зброю, то це багато про що говорить", – сказав військовий експерт.

Росіяни не зможуть швидко відновити сили

Ігор Романенко підкреслив, що Росія досі має живу силу. Насправді ворог не припиняв так звану часткову мобілізацію, а продовжує проводити її таємно. Приблизно 300 тисяч росіян вже кинули на фронт в Україну.

Вони це роблять таємно. Оформлюють "добровольчі" загони, для яких планують набрати ще 400 тисяч. Тобто збільшити свою армію, але зробити це швидко вони не можуть. Вони бояться, що це підірве і так досить непростий стан. Він поступово погіршується в Росії на цих болотах "глибинного народу",

– зауважив він.

Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці переконаний, що Росія не зможе швидко відновити втрачені сили. На його думку, українським захисникам потрібно збільшити ефективність зброї, знищувати ворога, виконувати оборонні та контрнаступальні завдання.

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