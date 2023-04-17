Глава Головного управління розвідки Міноборони Буданов наголосив, що загарбники мали вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Водночас окупанти знову "провалилися".

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Знову ж таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася. Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції в Росії станом на зараз нема. І найближчим часом не буде,

– наголосив Буданов.

Російські окупанти перейшли до стратегічної оборонної операції. Мета ворога – утримати захоплені території. Ворог хоче зірвати контрнаступ українських героїв.

Буданов назвав два виключення

Глава ГУР МО зауважив, що це також має два виключення:

спроба захопити Бахмут (скоро вже буде календарний рік, як окупанти "беруть" Бахмут, водночас незламні ЗСУ героїчно утримують місто);

спроба зробити напівохоплення Авдіївки з північного боку (поблизу – основний фронт Мар'їнки).

Російські окупанти майже щодоби роблять невдалі спроби захопити Бахмут. Водночас українські герої завдають ворогу колосальних втрат. Росіянам не вдається досягнути жодного успіху.

Окрім того, упродовж доби герої відбили численні ворожі атаки в районі Мар'їнки.