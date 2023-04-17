Внаслідок цього є поранені серед цивільного населення. Ба більше, оскільки Росія дотримується своєї тактики терору, залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

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Окупанти намагалися просуватися вперед

Попри те, що російські окупанти зазнають чималих втрат, вони намагаються просуватися вперед. Так, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках за останню добу росіяни завдали понад 50 атак, які вдалося відбити ЗСУ. При цьому в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Так, за даними Генштабу противник вів безуспішні наступальні дії:

на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки,

на Лиманському напрямку поблизу Спірного,

на Бахмутському напрямку в районі населених пунктів Іванівське та Предтечине,

на Авдіївському напрямку в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області,

на Мар’їнському напрямку військові України відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки,

на Шахтарському протягом останньої доби наступальних дій ворога не було.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь,

– зазначили у Генштабі.

Також протягом останньої доби противник не зупиняється у своєму терорі. Він здійснив численні обстріли населених пунктів України. Так, обстрілів зазнали:

в Сумській області 3 населені пункти,

у Харківській області 10 населених пунктів,

у Донецькій області 34 населених пунктів,

у Луганській області 3 населені пункти,

у Запорізькій області 6 населених пунктів,

у Дніпропетровській області 1 населений пункт,

у Херсонської області 7 населених пунктів, серед яких Херсон.

Намагаються окупанти вести й оборонні дії. Це відбувається на Запорізькому та Херсонському напрямках. Натомість до Зайцевого Донецької області прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців для поповнення власних втрат у живій силі. Вони мають низький рівень морально-психологічного стану та всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях.

Відбувається це через низку причин. Зокрема, через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном.

Втрати окупантів за останню добу

В Генштабі також поділилися, що за останню добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Також протягом 418 доби повномасштабної фази війни був збитий ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни загалом армія Росії скоротилась на 182 660 осіб і лише за 16 квітня на 590 загарбників. Втрачають окупанти й багато техніки.



Втрати ворога станом на ранок 17 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ