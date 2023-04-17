В результате есть раненые среди гражданского населения. Более того, поскольку Россия придерживается своей тактики террора, остается высокой вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

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Оккупанты пытались продвигаться вперед

Несмотря на то, что российские оккупанты терпят немалые потери, они пытаются продвигаться вперед. Так, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за последние сутки россияне нанесли более 50 атак, которые удалось отбить ВСУ. При этом в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Так, по данным Генштаба противник вел безуспешные наступательные действия:

на Купянском направлении вблизи Синьковки,

на Лиманском направлении возле Спорного,

на Бахмутском направлении в районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино,

на Авдеевском направлении в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области,

на Марьинском направлении военные Украины отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки,

на Шахтерском направлении в течение последних суток наступательных действий врага не было.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь,

– отметили в Генштабе.

Также в течение последних суток противник не останавливается в своем терроре. Он совершил многочисленные обстрелы населенных пунктов Украины. Так, под обстрелы попали:

в Сумской области 3 населенных пункта,

в Харьковской области 10 населенных пунктов,

в Донецкой области 34 населенных пункта,

в Луганской области 3 населенных пункта,

в Запорожской области 6 населенных пунктов,

в Днепропетровской области 1 населенный пункт,

в Херсонской области 7 населённых пунктов, среди которых Херсон.

Пытаются оккупанты вести и оборонные действия. Это происходит на Запорожском и Херсонском направлениях. Также в Зайцево Донецкой области прибыли около 200 недавно мобилизованных российских военнослужащих для пополнения собственных потерь в живой силе. У них низкий уровень морально-психологического состояния, и они всячески ищут повода избежать участия в боевых действиях.

Происходит это по ряду причин. В частности, из-за отсутствия четких указаний по их дальнейшему применению, малого срока индивидуальной и коллективной подготовки и неудовлетворительной укомплектованности.

Потери оккупантов за последние сутки

В Генштабе также поделились, что за последние сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Также в течение 418 суток полномасштабной фазы войны был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Отметим, что с начала полномасштабной войны всего армия России сократилась на 182 660 человек, и только за 16 апреля на 590 захватчиков. Теряют оккупанты и много техники.



Потери врага на утро 17 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ