Однак відновлювати справді боєздатні та професійні підрозділи, як раніше, у росіян не вийде. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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За словами Черника, з підготовкою так званих "елітних військ" у росіян є величезні проблеми. Адже, аби підготувати вмілого та професійного солдата необхідно від 4 до 6 місяців.
В якому стані військова підготовка росіян
Попри все, не варто забувати, що Росія має сильну "призовну компоненту", зауважив військовий експерт. Так володіння базовими навичками управління зброєю запам'ятовуються практично на все життя.
Якщо свого часу були правильно засвоєні ці навички, то, щоб відновити їх, потрібно буквально кілька тижнів, а буває що і кілька днів,
– додав військовий.
Він наголосив, що у частині "дійсної якості" в росіян є величезні проблеми. Вони не можуть готувати війська так, як готували їх до початку вторгнення.
По-справжньому підготовлений контингент переважно був перемелений у перші місяці початку повномасштабної війни, однак рештки боєздатних підрозділів в них ще є, їх не так вже й мало, і ще доведеться добре попрацювати, щоб їх знищити,
– резюмував Черник.
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У росіян паніка через посилення мобілізації
- В Росії 12 квітня ухвалили рішення про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Тепер окупантам будуть надсилати повістки зокрема і в електронній формі.
- Відповідно до цього законопроєкту особам, які отримали повістки, забороняється виїжджати з Росії. Якщо протягом 20 днів вони не з'являтимуться у військкоматі, в них заберуть можливість керувати транспортним засобом, купувати чи продавати нерухомість, брати кредити та реєструвати ІП.
- Таке рішення добряче сколихнуло психіку росіян. Всі, хто виїхав з Росії, остаточно втратили бажання повернутися, а велика кількість росіян призовного віку збирається покидати країну.