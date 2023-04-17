Однак відновлювати справді боєздатні та професійні підрозділи, як раніше, у росіян не вийде. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Зверніть увагу Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі

За словами Черника, з підготовкою так званих "елітних військ" у росіян є величезні проблеми. Адже, аби підготувати вмілого та професійного солдата необхідно від 4 до 6 місяців.

В якому стані військова підготовка росіян

Попри все, не варто забувати, що Росія має сильну "призовну компоненту", зауважив військовий експерт. Так володіння базовими навичками управління зброєю запам'ятовуються практично на все життя.

Якщо свого часу були правильно засвоєні ці навички, то, щоб відновити їх, потрібно буквально кілька тижнів, а буває що і кілька днів,

– додав військовий.

Він наголосив, що у частині "дійсної якості" в росіян є величезні проблеми. Вони не можуть готувати війська так, як готували їх до початку вторгнення.

По-справжньому підготовлений контингент переважно був перемелений у перші місяці початку повномасштабної війни, однак рештки боєздатних підрозділів в них ще є, їх не так вже й мало, і ще доведеться добре попрацювати, щоб їх знищити,

– резюмував Черник.

Черник сказав, які підрозділи Росії воюють на Сході: дивитись відео

У росіян паніка через посилення мобілізації