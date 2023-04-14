Буданов заявив про майбутні "сейсмічні зміни" в Росії. На його думку, ці зміни зіграють вирішальну роль у завершенні війни на користь України.

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Буданов заявив про "сейсмічні зміни" в Росії

Глава ГУР МО назвав Росію штучно створеною помилкою і додав, що настав час, щоб країна-терорист розвалилася.

Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася,

– додав Буданов.

Крім того, за словами очільника ГУР МО, Україна обов'язково поверне собі Крим, окупований Росією у 2014 році.

Які оцінки та прогнози Буданов дає щодо війни в Україні