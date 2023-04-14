Буданов заявив про майбутні "сейсмічні зміни" в Росії. На його думку, ці зміни зіграють вирішальну роль у завершенні війни на користь України.
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Буданов заявив про "сейсмічні зміни" в Росії
Глава ГУР МО назвав Росію штучно створеною помилкою і додав, що настав час, щоб країна-терорист розвалилася.
Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася,
– додав Буданов.
Крім того, за словами очільника ГУР МО, Україна обов'язково поверне собі Крим, окупований Росією у 2014 році.
Які оцінки та прогнози Буданов дає щодо війни в Україні
- У лютому 2023 року Кирило Буданов дав велике інтерв'ю ЗМІ, в якому розповів про ситуацію на фронті. Глава ГУР МО провів аналогію з футбольним матчем, сказавши, що рахунок між Україною і Росією 1:1, а на табло 70 хвилина гри.
- За словами Буданова, в України зараз є лише одна умова перемоги. Мовиться про вихід на адміністративні кордони 1991 року. Рештою питань наша держава займатиметься пізніше.
- Буданов, який анонсував наступ України навесні 2023 року, запевнив, що в його прогнозах щодо закінчення війни нічого не змінилося. Він підтвердив, що із "середини й до кінця весни будуть вирішальні бої".
- Керівник розвідки вважає, що війна завершиться перемогою України у 2023 році. За його словами, хороших новин варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця.
- Він заявив, що Росія буде змушена вивести свої війська з території України під тиском української армії, внутрішньоросійських політичних процесів та під тиском дипломатії.