Чи можна виключити Росію з Радбезу ООН: політолог сказав, що потрібно

Росія 8 липня масовано обстріляла Україну, зокрема поцілила в дитячу лікарню Охматдит. Відомо про загибель понад 40 людей та сотню поранених. Попри такий терор, країна-агресорка у липні головуватиме в Раді Безпеки ООН.

Росія як правонаступниця СРСР незаконно взяла на себе членство в Радбезі. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що механізми для того, щоб виключити країну-терористку є.

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Як виключити Росію з Радбезу

Для того, щоб це зробити потрібно дев'ять голосів від країн. Вони можуть запустити процедуру, яка назавжди викине Росію з кабінету, в якому вона ніколи не мала права сидіти.

Але тут все залежить від політичної волі демократичного світу. Наприклад, США могли б ініціювати цей процес і переконати інші держави підтримати таке рішення.

На жаль, політичної волі немає. Відтак можемо зробити висновок, що наразі не в інтересах Сполучених Штатів ухвалювати подібні рішення, так само не в їхніх інтересах голосувати про визнання Росії країною – спонсором тероризму. Невже вчорашній обстріл Охматдиту та інших міст України не відповідає на питання, чи є Росія країною-терористкою?

– сказав Максим Джигун.

Безперечно, Росія такою є, просто відсутня політична воля аби це визнати. Саме з огляду на відсутність альтернатив Україна ініціювала засідання Ради Безпеки ООН та ініціюватиме запуск інших майданчиків. Втім жоден з них немає можливості справді започаткувати врегулювання ситуації.

Свою непридатність до сучасних викликів демонструє НАТО, ООН, Червоний Хрест та низка інших міжнародних інституцій. На жаль, вони більше не відповідають реаліям, в яких живе світова спільнота.

Так само ЄС, де щоразу ухвалення рішення на користь здорового глузду відбувається шляхом поступок Угорщині та проросійському Орбану. Це речі, на які цивілізований світ має відповісти, зокрема й Джозеф Байден, який недавно сказав, що є людиною, яка "змогла зупинити Путіна". От нехай подивиться на вчорашні кадри та продемонструє, як він зупинив Путіна,

– зауважив політолог.

Тож політична кон'юнктура, бажання видавати бажане за дійсне та російські крилаті ракети – щодня перетворюють українські міста в те, якими вони є зараз.

Зауважимо, що після обстрілу 9 липня Україна ініціювала надзвичайне засідання Ради безпеки ООН. На ньому постійний представник Росії Васілій Небензя цинічно назвав удар по лікарні "провокацією" та "штучною трагедією". Він переконував, що в Охматдит нібито влучила ракета української ППО.

Натомість представник України при ООН Сергій Кислиця навів докази, що у лікарню поцілила саме російська зброя. Чиновник показав траєкторію польоту та фото уламків, які за висновками експертів, є залишками російської ракети Х-101.