Зокрема, так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Окрім того, Кремль також почав інформаційні операції, які мають на меті зняти з себе відповідальність за воєнні злочини.

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В ISW припустили, яким буде головування Росії в ООН

Аналітики вважають, що ротаційне головування в Раді Безпеки ООН Росія, ймовірно, використовуватиме для проєктування сили в міжнародній системі, "як це було історично". Така практика для російських загарбників не нова, адже у квітні 2023 року Кремль використовував майданчик для просування власних наративів.

Тоді Росія намагалася досягти бажаного впливу в міжнародній системі. Окрім того, аналітики ISW вважають, що Росія використовуватиме право вето в Раді Безпеки ООН як базу для проєктування сили.

В Інституті вивчення війни зауважують, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали інформаційні операції. Як припускають аналітики, у такий спосіб Кремль планує зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні.

Як вважають експерти, ймовірно, російські пропагандисти почали завчасно створювати умови для свого майбутнього головування в Раді Безпеки ООН.