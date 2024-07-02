Зокрема, так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Окрім того, Кремль також почав інформаційні операції, які мають на меті зняти з себе відповідальність за воєнні злочини.
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В ISW припустили, яким буде головування Росії в ООН
Аналітики вважають, що ротаційне головування в Раді Безпеки ООН Росія, ймовірно, використовуватиме для проєктування сили в міжнародній системі, "як це було історично". Така практика для російських загарбників не нова, адже у квітні 2023 року Кремль використовував майданчик для просування власних наративів.
Тоді Росія намагалася досягти бажаного впливу в міжнародній системі. Окрім того, аналітики ISW вважають, що Росія використовуватиме право вето в Раді Безпеки ООН як базу для проєктування сили.
В Інституті вивчення війни зауважують, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали інформаційні операції. Як припускають аналітики, у такий спосіб Кремль планує зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні.
Як вважають експерти, ймовірно, російські пропагандисти почали завчасно створювати умови для свого майбутнього головування в Раді Безпеки ООН.