Про це у соцмережі Х повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Росію не обрали до ЕКОСОР

У понеділок, 1 липня, завершився 26-й тур голосування, в якому Росію не обрали до ЕКОСОР – одного з шести головних органів ООН.

Це голосування вкотре демонструє, що Росія може битися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах,

– вказав міністр.

Очільник МЗС додав, що українська відданість цілям і принципам Статуту ООН залишається непохитною. Наша держава продовжує просувати ці цілі за незмінної підтримки міжнародних партнерів.

ЕКОСОР – головний орган з координації економічної діяльності ООН та пов’язаних з організацією спеціалізованих установ. Рада складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном на 3 роки, щорічно по 18 членів.

До слова, нещодавно стало відомо, що ООН допустили на саміт главу МВС Росії Владіміра Колокольцева, який перебуває під американськими санкціями. Зазначалося, що на полях саміту у Нью-Йорку, який відбувся 26 і 27 червня, Колокольцев зустрівся із заступником генерального секретаря ООН із миротворчих операцій Жан-П’єром Лакруа, а також мав двосторонні зустрічі.