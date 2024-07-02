Про це у соцмережі Х повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
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Росію не обрали до ЕКОСОР
У понеділок, 1 липня, завершився 26-й тур голосування, в якому Росію не обрали до ЕКОСОР – одного з шести головних органів ООН.
Це голосування вкотре демонструє, що Росія може битися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не місце в міжнародних органах,
– вказав міністр.
Очільник МЗС додав, що українська відданість цілям і принципам Статуту ООН залишається непохитною. Наша держава продовжує просувати ці цілі за незмінної підтримки міжнародних партнерів.
До слова, нещодавно стало відомо, що ООН допустили на саміт главу МВС Росії Владіміра Колокольцева, який перебуває під американськими санкціями. Зазначалося, що на полях саміту у Нью-Йорку, який відбувся 26 і 27 червня, Колокольцев зустрівся із заступником генерального секретаря ООН із миротворчих операцій Жан-П’єром Лакруа, а також мав двосторонні зустрічі.