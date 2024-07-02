Об этом в соцсети Х сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Россию не избрали в ЭКОСОС

В понедельник, 1 июля, завершился 26-й тур голосования, в котором Россию не избрали в ЭКОСОС – одного из шести главных органов ООН.

Это голосование в очередной раз демонстрирует, что Россия может биться о стену сколько угодно раз, но результат останется неизменным: международным преступникам не место в международных органах,

– указал министр.

Глава МИД добавил, что украинская преданность целям и принципам Устава ООН остается непоколебимой. Наше государство продолжает продвигать эти цели при неизменной поддержке международных партнеров.

ЭКОСОС – главный орган по координации экономической деятельности ООН и связанных с организацией специализированных учреждений. Совет состоит из 54 стран-членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на 3 года, ежегодно по 18 членов.

К слову, недавно стало известно, что ООН допустили на саммит главу МВД России Владимира Колокольцева, который находится под американскими санкциями. Отмечалось, что на полях саммита в Нью-Йорке, который состоялся 26 и 27 июня, Колокольцев встретился с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, а также имел двусторонние встречи.