Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Колокольцева позвали на саммит руководителей органов полиции государств – членов ООН. Модерирует его заместитель генсека ООН Жан-Пьер Лакруа, функционал которого – организация миротворческих миссий.

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Почему Колокольцева пригласили в ООН

Как отметил Подоляк, в ООН пригласили человека, который прямо виновен в преступлениях против Украины. Против Колокольцева ввели персональные санкции в США.

Вот господин Лакруа пригласил обсудить участие России в миротворческих операциях. Вы понимаете абсурдность. То есть убийц приглашают непосредственно в Нью-Йорк для того, чтобы с ним проговорить, как можно расширить ареал убийств, который ведет Россия. Это четко дает сигнал нейтральным странам, что Россия – это "нормальное" государство, которое имеет право уничтожать где угодно кого угодно,

– подчеркнул Подоляк.

Такие решения в ООН действительно оскорбительные. Они косвенно показывают, что никакого суверенитета не существует. А одна страна может спокойно нападать на другую страну и убивать ее граждан.

Особенно возмутительно, что Колокольцев напрямую причастен к массовым преступлениям. К примеру, росгвардия была и в Киевской области, и на теперешних временно оккупированных территориях, где были пытки, депортации, похищения людей и т.п.

К сожалению, такие действия влияют на один из важных инструментов принуждения России – изоляцию. Есть три основных инструмента, которые помогут принудить Кремль к переговорам.

Первое – военный. Поставка нам оружия. Второй – полная изоляционная политика в отношении экономики России. Ее нужно убрать с глобальных рынков и забрать возможности зарабатывать деньги. Это касается и высокотехнологичного сектора, потому что Россия может покупать все что угодно в Европе. Третий инструмент касался таких организаций, как ООН. Дипломатическая изоляция и давление. Россия должна быть ограничена в использовании международных институтов для продвижения своего типа поведения,

– подчеркнул Подоляк.

Санкции против России: кратко