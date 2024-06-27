Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Колокольцева покликали на саміт керівників органів поліції держав-членів ООН. Модерує його заступник генсека ООН Жан-П'єр Лакруа, функціонал якого – організація миротворчих місій.

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Чому Колокольцева запросили до ООН

Як наголосив Подоляк, в ООН буквально запросили людину, яка винна у злочинах проти України. Проти Колокольцева ввели персональні санкції у США.

От пан Лакруа запросив обговорити участь Росії в миротворчих операціях. Ви розумієте абсурдність. Тобто вбивць запрошують безпосередньо в Нью-Йорк для того, щоб з ним проговорити, як можна розширити ареал вбивств, який веде Росія. Це чітко дає сигнал нейтральним країнам, що Росія – це "нормальна" держава, яка має право нищити будь-де будь-кого,

– наголосив Подоляк.

Такі рішення в ООН є дійсно нахабними. Вони непрямо показують, що ніякого суверенітету не існує. А одна країна може спокійно нападати на іншу країну та вбивати їхніх громадян.

Особливо обурливо, що Колокольцев напряму дотичний до масових злочинів. До прикладу, росгвардія була і в Київській області, і на теперішніх тимчасово окупованих територіях, де були тортури, депортації, викрадення людей тощо.

На жаль, такі дії впливають на один із важливих інструментів примусу Росії – ізоляцію. Є три основні інструменти, які допоможуть посадити Кремль до переговорів.

Перше – військовий. Постачання нам зброї. Другий – повна ізоляційна політика щодо економіки Росії. Її потрібно прибрати з глобальних ринків та забрати можливості заробляти грошів. Це стосується і високотехнологічного сектору, тому що Росія може купувати все що завгодно в Європі. Третій інструмент стосувався таких організацій як ООН. Дипломатична ізоляція та тиск. Росія має бути обмежена в використанні міжнародних інституцій для промоції свого типу поведінки,

– підкреслив Подоляк.

Санкції проти Росії: коротко