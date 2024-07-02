В частности, так считают аналитики Института изучения войны. Кроме того, Кремль также начал информационные операции, которые имеют целью снять с себя ответственность за военные преступления.

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В ISW предположили, каким будет председательство России в ООН

Аналитики считают, что ротационное председательство в Совете Безопасности ООН Россия, вероятно, будет использовать для проектирования силы в международной системе, "как это было исторически". Такая практика для российских захватчиков не нова, ведь в апреле 2023 года Кремль использовал площадку для продвижения собственных нарративов.

Тогда Россия пыталась достичь желаемого влияния в международной системе. Кроме того, аналитики ISW считают, что Россия будет использовать право вето в Совете Безопасности ООН как базу для проектирования силы.

В Институте изучения войны отмечают, что несколько высокопоставленных российских чиновников недавно начали информационные операции. Как предполагают аналитики, таким образом Кремль планирует снять с себя ответственность за хорошо документированные нарушения Россией международного права в Украине.

Как считают эксперты, вероятно, российские пропагандисты начали заблаговременно создавать условия для своего будущего председательства в Совете Безопасности ООН.