НАТО не готове: як Росія може скористатися слабкістю європейських армій

Росія готується розпочати велику війну в Європі вже в 2029 – 2030 роках – про це попередили німецька та данська розвідки. Кремль може швидко захопити частину країн Балтії, а потім запропонувати повернути їх територію в обмін на припинення допомоги Україні.

Політтехнолог Олег Постернак пояснив 24 Каналу, що Росія матиме перевагу завдяки обкатаній у боях армії, тоді як європейські країни не мають досвіду масштабних конфліктів.

Чи дійсно Росія готується до війни з Європою?

Є дві інтерпретації цих попереджень: одні вважають це залякуванням для зменшення допомоги Україні, інші – реальною тривогою через справжню готовність Росії до агресії проти Європи.

Це не порожні розмови та не виправдання мілітаризації, як стверджують деякі європейські ліві політики. Попри заклики німецьких лівих та Альянсу Сари Вагенкнехт "домовлятися з Росією", загроза є цілком реальною,

– сказав Постернак.

Росія активно посилює Ленінградський військовий округ. Такі "маневри" можуть перерости у реальні бойові дії, зокрема проти країн Балтії.

Росіяни використовують фронт в Україні як полігон для випробування нових технологій – від дронів на оптоволокні до керованих авіабомб дальністю 200 кілометрів. Тоді як за плечима армії європейських країн – лише миротворчі операції на Балканах.

"До того ж єдиної армії НАТО не існує – є лише армії окремих країн-членів. Росія розраховує на цей нюанс і може його використати під час атаки на європейські країни", – підкреслив Постернак.

Росія може швидко захопити частину країн Балтії, поки НАТО перекидатиме війська. Тому РФ може розіграти кілька вигідних для себе сценаріїв.

Що відомо про реакцію європейських країн на загрозу можливої війни з Росією?