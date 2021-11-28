Росія готує напад на Україну, – глава розвідки Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія готується до чергового нападу на Україну. За його словами, цей напад може стати більш руйнівним, ніж у 2014 році.

Кирило Буданов наголосив, що біля кордонів України Кремль зосередив понад 92 тисячі військовослужбовців. Повномасштабне вторгнення може відбутися наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

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"Наші оцінки майже такі ж, як у американських колег", – повідомив Буданов.

Захоплення Сходу, Півдня та Півночі України

За прогнозами розвідки, російське вторгнення може супроводжуватися авіаударами, артилерійськими та бронетанковими атаками. На наступ варто очікувати з 3 напрямків:

Білорусі;

Сходу України, де вже йде війна;

зі сторони окупованого Криму.

Російські війська можуть зайняти мало не всю Східну Україну, більшу частину Півдня, Півночі та Київ.

Відповідно до схеми ймовірного нападу, під прицілом опиняться Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Київська, Чернігівська, Сумська та Харківська області.

Окупанти залякували мешканців Криму

Переселенець з Криму та ветеран АТО Сергій Вікарчук 2014 року був чиновником у Євпаторії та займався туризмом. Після окупації півострова Росією, у нього почалося несолодке життя – його залякували та поширювали в мережі особисту інформацію.

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"Публікували наші фотографії. Внизу – підписані наші адреси, імена, куди ходять наші діти. Мені довелось змінити зовнішність повністю, щодня ходити іншими маршрутами й носити при собі ніж", – розповів Вікарчук.

Скільки переселенців живе в Україні Станом на січень 2021 року в Україні зареєстрували майже Станом на січень 2021 року в Україні зареєстрували майже 1,5 мільйона внутрішньо переселених осіб з Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За даними Мінсоцполітики, їхня кількість зросла на 26 тисяч у порівнянні з 2020 роком.

Разом із дружиною та дітьми він покинув Євпаторію та довгі місяці шукав місце для себе під сонцем на материковій Україні. Врешті чоловік пішов добровольцем на фронт і відтоді ніколи не розбирає свою "тривожну валізку".

Коли я пройшов війну, у мене завжди лежить рюкзак, у якому є військовий одяг, аптечка, теплі речі,

– пояснив Вікарчук.

Українці повинні думати про захист

До важких часів громадянам України слід підготуватися заздалегідь. Почати варто з воєнної та медичної підготовки, спеціальних курсів про те, як захистити себе та свою родину.

У домівках українців має бути зібраний "тривожний рюкзак" із особистими документами, теплими речами, засобами гігієни та ліками.

На думку експертів, якщо настане чергова ескалація, держава навряд чи зможе захистити громадян самостійно. Ворога стримає лише відсутність паніки, єдність сил усієї нації та мобілізація економіки на воєнний лад.

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За роки постійної війни Україна вже довела, що може об'єднатися. Особливо, якщо Кремль лише грає м'язами, за спиною шукаючи шляхів домовленості зі США.

Володимиру Путіну вигідно тримати Україну на короткому повідку страху. Українцям же треба навчитися не боятися, а жити в умовах постійної боєготовності. З холодною головою, при цьому не відмовляючи собі в радощах життя.