Россия готовит нападение на Украину, – глава разведки Кирилл Буданов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к очередному нападению на Украину. По его словам, это нападение может стать более разрушительным, чем в 2014 году.

Кирилл Буданов подчеркнул, что у границ Украины Кремль сосредоточил более 92 тысяч военнослужащих. Полномасштабное вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

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"Наши оценки почти такие же, как у американских коллег", – сообщил Буданов.

Захват Востока, Юга и Севера Украины

По прогнозам разведки, российское вторжение может сопровождаться авиаударами, артиллерийскими и бронетанковыми атаками. Наступление стоит ожидать с 3 направлений:

Беларуси;

Востока Украины, где уже идет война;

со стороны оккупированного Крыма.

Российские войска могут занять чуть ли не всю Восточную Украину, большую часть Юга, Севера и Киев.

Согласно схеме вероятного нападения, под прицелом окажутся Херсонская, Николаевская, Запорожская, Киевская, Черниговская, Сумская и Харьковская области.

Оккупанты запугивали жителей Крыма

Переселенец из Крыма и ветеран АТО Сергей Викарчук в 2014 году был чиновником в Евпатории и занимался туризмом. После оккупации полуострова Россией, у него началась несладкая жизнь – его запугивали и распространяли в сети личную информацию.

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"Публиковали наши фотографии. Внизу – подписаны наши адреса, имена, куда ходят наши дети. Мне пришлось изменить внешность полностью, ежедневно ходить по другим маршрутам и носить при себе нож", – рассказал Викарчук.

Сколько переселенцев живет в Украине По состоянию на январь 2021 года в Украине зарегистрировали почти По состоянию на январь 2021 года в Украине зарегистрировали почти 1,5 миллиона внутренне переселенных лиц из Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По данным Минсоцполитики, их количество выросло на 26 тысяч по сравнению с 2020 годом.

Вместе с женой и детьми он покинул Евпаторию, и долгие месяцы искал место для себя под солнцем на материковой Украине. Наконец мужчина ушел добровольцем на фронт и с тех пор никогда не разбирает свой "тревожный чемоданчик".

Когда я прошел войну, у меня всегда лежит рюкзак, в котором есть военная одежда, аптечка, теплые вещи,

– пояснил Викарчук.

Украинцы должны думать о защите

К трудным временам гражданам Украины следует подготовиться заранее. Начать стоит с военной и медицинской подготовки, специальных курсов о том, как защитить себя и свою семью.

В домах украинцев должен быть собран "тревожный рюкзак" с личными документами, теплыми вещами, средствами гигиены и лекарствами.

По мнению экспертов, если наступит очередная эскалация, государство вряд ли сможет защитить граждан самостоятельно. Врага сдержит лишь отсутствие паники, единство сил всей нации и мобилизация экономики на военный строй.

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За годы постоянной войны Украина уже доказала, что может объединиться. Особенно, если Кремль лишь играет мускулами, за спиной ища путей договоренности с США.

Владимиру Путину выгодно держать Украину на коротком поводке страха. Украинцам же надо научиться не бояться, а жить в условиях постоянной боеготовности. С холодной головой, при этом не отказывая себе в радостях жизни.