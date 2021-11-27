Российско-террористические войска применили противотанковые управляемые ракеты. Украинские военные отмечают, что ситуация становится все более угрожающей.

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Украинских защитников ежедневно обстреливают

"С каждым днем ​​ситуация нарастает. Если анализировать, что было летом – в начале осени, противник вел себя более сдержанно, проводил инженерные работы", – рассказал военнослужащий Вооруженных сил Олег.

Сейчас, как мы видим, противник завершил инженерные работы и перешел к активной фазе,

– подчеркнул военный.

Целят по украинским защитникам оккупанты почти каждый день. Обстрелы начинают со стрелкового оружия, а затем градус напряжения увеличивают минометами.

"Каждый вечер, начиная с 16:00 – 16:30, начинают летать", – заметил военный с позывным "Ромбик".

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Оккупанты применили управляемые ракеты

Несколько дней назад оккупанты применили управляемые ракеты. Целили прямо по бойницам. Как рассказал украинский защитник Олег, во время первого выстрела из управляемой ракеты люди находились внутри и уцелели.

"После того они начали покидать этот пост, чтобы найти покрепче укрытие. Один человек успел зайти в блиндаж, а находившийся позади парень присел в траншее. В то же время в его руку попал осколок", – поделился военный.

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После оказания первой помощи бойца эвакуировали в госпиталь. По словам медиков, слаженные действия армейцев принесли результат. Через несколько недель после реабилитации он сможет вернуться в строй.

Наш боевой медик оказал ему медицинскую помощь и передал специализированным врачам,

– заметил военный Олег.

Обострение воины связывают с прибытием очередного русского гумконвоя на оккупированные территории. Армейцы заметили увеличение количества вражеских снайперов на противоположной стороне.

Украинские военные не ведутся на провокации России / Фото 24 канала

"Они могут лежать и наблюдать за нами. Могут 2 – 3 раза нас увидеть и ничего не сделать. Но когда почувствуют, что мы немного расслабились, тогда наносят свой удар", – сказал украинский защитник Анатолий.

Как заметил военный Вадим, если раньше снайперы работали в группах, то сейчас выходят и одиночки. На провокации бойцы не поддаются.

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Самое главное в таких условиях уберечь жизнь и удержать оборону. Для этого обустраивают надежные укрепления и воюют с холодом. На этой неделе термометр на передовой в первый раз показал морозные градусы.