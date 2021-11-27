Російсько-терористичні війська застосували протитанкові керовані ракети. Українські військові зазначають, що ситуація стає все загрозливішою.

До теми На Донбасі снайпер вбив 29-річного військового з Харківщини

Українських захисників щодня обстрілюють

"Із кожним днем ситуація наростає. Якщо аналізувати, що було влітку – на початку осені, то противник поводив себе більш стримано, проводив інженерні роботи", – розповів військовослужбовець Збройних сил Олег.

Зараз, як ми бачимо, противник завершив інженерні роботи і перейшов до активної фази,

– наголосив військовий.

Цілять по українських захисниках окупанти майже щодня. Обстріли починають зі стрілецької зброї, а далі градус напруги збільшують мінометами.

"Кожного вечора, починаючи від 16:00 – 16:30, починають літати", – зауважив військовий з позивним "Ромбік".

Ситуація на Сході України загострюється: дивіться відео

Окупанти застосували керовані ракети

Кілька днів тому окупанти застосували керовані ракети. Цілили просто по бійницях. Як розповів український захисник Олег, під час першого пострілу з керованої ракети люди перебували всередині і вони вціліли.

"Після того вони почали покидати цей пост, щоб знайти міцніше укриття. Одна людина встигла зайти в бліндаж, а хлопець, який був позаду, присів в траншеї. Водночас в його руку потрапив осколок", – поділився військовий.

Важливо Байден заявив, що поговорить із Зеленським і Путіним щодо Донбасу

Після першої допомоги бійця евакуювали до шпиталю. За словами медиків, злагоджені дії армійців далися взнаки. За кілька тижнів після реабілітації він зможе повернутися до строю.

Наш бойовий медик надав йому домедичну допомогу і передав до спеціалізованих лікарів,

– зауважив військовий Олег.

Загострення вояки пов'язують з прибуттям чергового російського гумконвою на окуповані території. Армійці помітили збільшення кількості ворожих снайперів на супротивному боці.



Українські військові не ведуться на провокації Росії / Фото 24 каналу

"Вони можуть лежати й спостерігати за нами. Можуть 2 – 3 рази нас побачити і нічого не зробити. Але коли відчують, що ми трохи розслабилися, тоді завдають свій удар", – сказав український захисник Анатолій.

Як зауважив військовий Вадим, якщо раніше снайпери працювали у групах, то зараз виходять і одинаки. На провокації бійці не піддаються.

Цікаво На нашому боці, – Зеленський назвав країни, які готові підтримати Україну в разі нападу Росії

Найголовніше за таких умов берегти життя та втримати оборону. Для цього облаштовують надійні укріплення і воюють із холодом. Цього тижня термометр на передовій уперше показав морозні градуси.