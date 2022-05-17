Росія готується до ведення довготривалої військової операції, – Міноборони

Триває 83 доба героїчного протистояння України російським окупантам. За низкою ознак, Росія готується до довготривалої війни проти нашої держави.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Посадовець зробив декілька важливих акцентів на тому, що означатиме затяжна війна для нашої держави, а також як і чому важливо не дати Росії затягнути конфлікт.

Читайте також Свідоме вбивство, – Подоляк розніс жалюгідні виправдання Росії щодо вторгнення в Україну

Резніков про затяжну війну Росії проти України

Олексій Резніков зауважив, що війна нині справді переходить у затяжну фазу. На Херсонщині та у Запорізькій області російські окупанти, зокрема, взялись активно здійснювати інженерні та фортифікаційні роботи задля того, аби у разі необхідності перейти до оборони.

Міністр зазначив, що кожен день війни – це жертви серед наших захисників та захисниць, а також величезні страждання цивільного населення, особливо на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Весь світ бачив, що відбулось у Бучі. Такі самі "бучі" зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають,

– наголосив Резніков.

Крім того, за словами міністра оборони, війна нищить українську економіку. Щодня збільшується потреба у ресурсах задля відновлення, а затягування війни посилює ризик глобальних продовольчої та міграційної криз.

Резніков запевнив, що з огляду на ці чинники Україна хоче перемогти ворога та звільнити свої території у найкоротший термін, не дати Росії можливості затягнути конфлікт.

Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгі дистанції (MLRS, авіація, важка артилерія, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей,

– пояснив міністр.

Допомога міжнародних партнерів

До слова, Олексій Резніков акцентував, що нині Міністерство оборони фіксує потребу у підвищенні ефективності міжнародної допомоги шляхом кращої координації зусиль усіх партнерів. Посадовець пояснив, що йдеться про синергію Євросоюзу, НАТО, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та решти країн таким чином, щоб:

розкласти ймовірні надходження озброєння у три умовні корзини (короткотермінову, середньотермінову та довготермінову перспективи);

формувати необхідні спроможності та розраховувати на конкретні можливості у конкретний час;

ефективніше організовувати підготовку та навчання персоналу;

проаналізувати надходження озброєння не лише кількісно, але й через критерій розвитку спроможностей Збройних Сил України.

Не пропустіть – Україна може стати членом НАТО без ПДЧ: дивіться відео