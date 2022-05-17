Радник глави Офісу Президента нагадав, як Путін виправдовував своє вторгнення. Президент держави-агресорки заявляв, мовляв, напад на Україну треба трактувати як "запобіжну відсіч агресії".

Читайте також "Російська перемога" лише наростатиме, Пєсков має визначитися з її дефініцією, – Подоляк

Подоляк пояснив, що насправді це означає: ми (Росія) вирішили масово вас (Україну) вбивати та розносити ваші міста ракетами, тому що з вашого боку агресії, звісно, ​​не було, але ми думаємо, що вона могла б бути.

Розширення НАТО – вже не проблема

Подоляк відзначив і маячню речника Путіна Дмитра Пєскова. Той говорив, нібито друга причина вторгнення – страх розширення НАТО до кордонів Росії і скорочення часу польоту натівських ракет. Радник ОП наголосив, що це повністю вигадана історія.

Він відзначив, що раптом риторика Пєскова змінилась. Тепер він заявляє, що вступ до НАТО Фінляндії і розширення на 1300 кілометрів прямого кордону НАТО/Росія взагалі не проблема.

Тоді навіщо варварськи та масово бомбити Україну, якщо немає проблеми,

– додав Подоляк.

Маячня про "превентивні заходи"

Також Подоляк звернув увагу на іншу заяву Москви. Потенційний наступник президента Росії і за сумісництвом секретар Ради безпеки Микола Патрушев знову публічно розмірковує про причину так званої "спецоперації", тобто війни. Він бовкнув, буцімто "це вимушений превентивний захід – рівень загрози безпеці Росії вийшов на рівень, який загрожував її існуванню".

"Всі ці посадові суб'єкти РФ кажуть: ми прийшли в іншу країну, масово геноцидим там цивільних, все підриваємо та знищуємо, бо це… превентивний захід. Безпосередньої загрози близько не було, але ми все одно вирішили їх вбивати. Жорстоко вирізати", – наголосив радник ОП.

Політик підсумував, що все інше – брехня та пропаганда. Ці заяви Подоляк назвав прямими особистими свідченнями – з дуже точними юридичними формулюваннями. Вони доводять явний умисел на вбивство.

Може зацікавити – Подоляк припустив, коли закінчиться війна: