Водночас Європейський Союз має перестати грати в будь-які ігри з окупантами. Про це в ефірі національного телемарафону сказав радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Переговори з Росією призупинені, вона ніяк не може зрозуміти, що є джерелом нацизму, – ОП

Для України віддати свою територію – неприйнятно

За його словами, Україна не віддасть Росії частини нашої території, які зараз тимчасово окуповані. Всі регіони обов'язково звільнять.

Європейські партнери повинні зрозуміти, що ціна за війну в нашій державі – дуже велика. Філософія Росії – прийти в Україну і цинічно не просто вбивати людей, а масово їх мордувати.

Це світоглядно для нас неприйнятно – щось віддати Росії і вдати, що це була легка війна. Це неможливо. Тому ми маємо про це говорити з європейцями,

– наголосив Подоляк.

Він зауважив, що в Європі по-трохи починає працювати лобістська мережа, яку упродовж 20 років створювала Росія. Вона купувала там політиків, журналістів, суспільні рухи, які зараз починають підіймати голови і говорити: "Зробімо, аби Росія почувала себе якось неприниженою".

"Ні, Росія саме після цієї війни має почувати себе приниженою нацією. Адже в такому людожерному плані цивілізація існувати не може", – сказав радник глави ОП.

Для ЄС немає варіантів, – Подоляк

Він вважає, що для Євросоюзу немає варіантів. Він не зможе повернутися у 23 лютого і жити так, як жив до цього.

Ні, так не буде. Це лобі вже підіймає голови, починає блокувати (санкції – 24 канал). Активно професійно працюють із суспільною та політичною думкою,

– сказав Подоляк.

Сьогодні єдиний нацизм як домінантний у всьому світі – російський.

Суспільство тисне на європейську еліту

Протидія російській мережі лобістів обов'язково буде. Адже суспільний тиск на політичні партії в Європі сьогодні дуже суттєвий. Європейське суспільство розуміє, що в такому вигляді Росія не повинна існувати.

Українська підтримка в Європі – 70 – 80%. Європейське суспільство чітко каже своїй еліті: "Хлопці, досить гратися з Росією в якусь кулуарщину, закінчуйте це",

– відзначив радник глави ОП.

Тому він вважає, що завдяки європейській спільноті вся та мережа зникне. Однак якщо якісь проросійські партії в Європі почнуть активніше себе просувати, то вони матимуть великі проблеми.

"Історично вони не існуватимуть. Адже в історичному сенсі немає жодних перспектив в будь-якій проросійській підтримці", – додав він.

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