В то же время Европейский Союз должен перестать играть в любые игры с оккупантами. Об этом в эфире национального телемарафона сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Переговоры с Россией приостановлены, она никак не может понять, что является источником нацизма, – ОП

Для Украины отдать свою территорию – неприемлемо

По его словам, Украина не отдаст России части нашей территории, которые сейчас временно оккупированы. Все регионы обязательно освободят.

Европейские партнеры должны понять, что цена за войну в нашем государстве очень велика. Философия России – прийти в Украину и цинично не просто убивать людей, а массово их мордовать.

Это мировоззренчески для нас неприемлемо – что-то отдать России и сделать вид, что это была легкая война. Это невозможно. Поэтому мы должны об этом говорить с европейцами,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что в Европе понемногу начинает работать лоббистская сеть, которую на протяжении 20 лет создавала Россия. Она покупала там политиков, журналистов, общественные движения, которые сейчас начинают поднимать головы и говорить: "Сделаем, чтобы Россия чувствовала себя как-то неуниженной".

"Нет, Россия именно после этой войны должна чувствовать себя униженной нацией. Ведь в таком людоедском плане цивилизация существовать не может", — сказал советник главы ОП.

Для ЕС нет вариантов, – Подоляк

Он считает, что для Евросоюза нет вариантов. Он не сможет вернуться в 23 февраля и жить так, как жил до этого.

Нет, так не будет. Это лобби уже поднимает голову, начинает блокировать (санкции – 24 канал). Активно профессионально работают с общественным и политическим мнением,

– сказал Подоляк.

Сегодня единственный нацизм как доминантный во всем мире – российский.

Общество давит на европейскую элиту

Противодействие российской сети лоббистов обязательно будет. Ведь общественное давление на политические партии в Европе сегодня очень существенно. Европейское общество понимает, что в таком виде Россия не должна существовать.

Украинская поддержка в Европе – 70 – 80%. Европейское общество четко говорит своей элите: "Ребята, хватит играть с Россией в какую-то кулуарщину, заканчивайте это",

– отметил советник главы ОП.

Поэтому он считает, что благодаря европейскому сообществу вся та сеть исчезнет. Однако если какие-то пророссийские партии в Европе начнут активнее себя продвигать, то у них будут большие проблемы.

"Исторически они не будут существовать. Ведь в историческом смысле нет никаких перспектив в какой-либо пророссийской поддержке", – добавил он.

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