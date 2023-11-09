Росія хоче перейти до нової фази війни, – Данілов про останні вкиди

На початку листопада в іноземних ЗМІ почали з'являтися публікації про те, що Захід нібито "тисне на Україну" щодо початку мирних переговорів з Росією. Однак ці повідомлення були спростовані як у Вашингтоні, так і у Києві.

Ці публікації для 24 Каналу прокоментував секретар РНБО України Олексій Данілов. Він нагадав про офіційну позицію української держави щодо неможливості переговорів із агресором.

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Чутки про переговори вигідні Росії

Одним із джерел чуток про тиск заходу на Україну в питанні перемовин з агресором став телеканал NBS, який опублікував відповідний матеріал з посиланням на неназваного посадовця у Вашингтоні. Однак незабаром і Володимир Зеленський, і Держдеп США спростували ці твердження.

Росія дуже хоче підписати мирні угоди на користь своєї країни для того, щоб накопичити сили й перейти до наступної фази війни,

– наголосив Данілов.

Також секретар РНБО нагадав, що згідно з указом Володимира Зеленського від 22 грудня 2021 року лише президент, прем'єр та очільник МЗС можуть офіційно представляти позицію України на зовнішньополітичній арені. Усіх інших цей указ зобов'язував письмово узгоджувати свою діяльність з МЗС.

Про цей указ Данілов згадав у контексті своєї ранішої заяви про те, що окремі українські експосадовці намагаються від імені України створювати враження, що Київ також зацікавлений у мирних переговорах. Хоча позиція нашої держави є діаметрально протилежною.

Олексій Данілов про переговори з Росією: дивіться відео

Якою є офіційна позиція України