У четвер, 9 листопада, Верховна Рада ухвалила державний бюджет – 2024. За словами Дениса Шмигаля, усі ресурси "підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога".
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Що відомо про держбюджет-2024
Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію,
– запевнив прем'єр-міністр.
Денис Шмигаль навів такі дані про цей важливий документ:
- практично половина видатків піде на оборону та безпеку України;
- у бюджеті закладено індексацію пенсій, а також зростання мінімальної заробітної плати;
- видатки на освіту зростуть на понад 20 мільярдів гривень;
- видатки на медицину також зростуть на понад 20 мільярдів гривень;
- кошти на програму підтримки ветеранів збільшать удвічі;
- для підтримки бізнесу передбачено понад 40 мільярдів гривень.
Що закладено в державний бюджет на 2024 рік
Показники доходів бюджету на наступний рік збільшили на 22 мільярди гривень, а дефіцит зменшили на 22 мільярди гривень. У пріоритеті, звісно, оборона держави – на неї виділили 1 трильйон 685 мільярдів. Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 %.
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