У четвер, 9 листопада, Верховна Рада ухвалила державний бюджет – 2024. За словами Дениса Шмигаля, усі ресурси "підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога".

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Що відомо про держбюджет-2024

Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію,

– запевнив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль навів такі дані про цей важливий документ:

практично половина видатків піде на оборону та безпеку України;

у бюджеті закладено індексацію пенсій, а також зростання мінімальної заробітної плати;

видатки на освіту зростуть на понад 20 мільярдів гривень;

видатки на медицину також зростуть на понад 20 мільярдів гривень;

кошти на програму підтримки ветеранів збільшать удвічі;

для підтримки бізнесу передбачено понад 40 мільярдів гривень.

Що закладено в державний бюджет на 2024 рік

Показники доходів бюджету на наступний рік збільшили на 22 мільярди гривень, а дефіцит зменшили на 22 мільярди гривень. У пріоритеті, звісно, оборона держави – на неї виділили 1 трильйон 685 мільярдів. Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 %.

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