В четверг, 9 ноября, Верховная Рада приняла государственный бюджет – 2024. По словам Дениса Шмыгаля, все ресурсы "пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага".
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Что известно о госбюджете-2024
Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет на армию,
– заверил премьер-министр.
Денис Шмыгаль привел следующие данные об этом важном документе:
- практически половина расходов пойдет на оборону и безопасность Украины;
- в бюджете заложена индексация пенсий, а также рост минимальной заработной платы;
- расходы на образование возрастут более чем на 20 миллиардов гривен;
- расходы на медицину также возрастут более чем на 20 миллиардов гривен;
- средства на программу поддержки ветеранов увеличат вдвое;
- для поддержки бизнеса предусмотрено более 40 миллиардов гривен.
Что заложено в государственный бюджет на 2024 год
Показатели доходов бюджета на следующий год увеличили на 22 миллиарда гривен, а дефицит снизили на 22 миллиарда гривен. В приоритете, конечно, оборона государства – на нее выделили 1 триллион 685 миллиардов. Прогноз по реальному ВВП уменьшили до 4,6%.
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