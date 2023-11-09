Россия хочет перейти к новой фазе войны, – Данилов о последних вбросах
В начале ноября в иностранных СМИ начали появляться публикации о том, что Запад якобы "давит на Украину" по поводу начала мирных переговоров с Россией. Однако эти сообщения были опровергнуты как в Вашингтоне, так и в Киеве.
Эти публикации для 24 Канала прокомментировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он напомнил об официальной позиции украинского государства по поводу невозможности переговоров с агрессором.
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Слухи о переговорах выгодны России
Одним из источников слухов о давлении на Украину в вопросе переговоров с агрессором стал телеканал NBS, который опубликовал соответствующий материал со ссылкой на неназванного чиновника в Вашингтоне. Однако вскоре и Владимир Зеленский, и Госдеп США опровергли эти утверждения.
Россия очень хочет подписать мирные соглашения в пользу своей страны для того, чтобы накопить силы и перейти к следующей фазе войны.
– подчеркнул Данилов.
Также секретарь СНБО напомнил, что согласно указу Владимира Зеленского от 22 декабря 2021 года только президент, премьер и глава МИД могут официально представлять позицию Украины на внешнеполитической арене. Всех остальных этот указ обязывал письменно согласовывать свою деятельность с МИД.
Об этом указе Данилов упомянул в контексте своего прежнего заявления о том, что отдельные украинские чиновники пытаются от имени Украины создавать впечатление, что Киев также заинтересован в мирных переговорах. Хотя позиция нашего государства диаметрально противоположна.
Алексей Данилов о переговорах с Россией: смотрите видео
Какова официальная позиция Украины
- Еще в октябре 2022 года Владимир Зеленский издал указ о том, что Украина не будет вести переговоры с агрессором до тех пор, пока главой Кремля является Владимир Путин. Действительность этого положения также подтвердил Алексей Данилов.
- В то же время, как альтернативу переговорам с Россией Киев разработал свою мирную стратегию, которую представил в Джидде и Мальте – опять-таки, без участия России. Она также предусматривает, что мирное урегулирование возможно только при условии, что Москва выведет войска из международно признанных украинских территорий.
- В то же время, в отличие от Украины, российские чиновники на словах не против мирных переговоров. Однако их заявления сильно контрастируют с попытками окружить Авдеевку ценой больших потерь.