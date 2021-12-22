Соответствующий указ президент подписал 22 декабря. Он координирует внешнеполитическую деятельность государства.
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Зеленский постановил делать официальные заявления о внешней политике нескольким людям
Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных дел Украины,
– говорится в указе.
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