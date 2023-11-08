Об этом на брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель, передает 24 Канал. Любые вопросы мирных переговоров не могут обсуждаться без Украины.
Смотрите также Путин не может остановиться: что кроется за последними заявлениями о переговорах
Разговоров о переговорах нет
Ведант Патель подчеркнул, что любые переговоры зависят только от украинской стороны. США ничего не известно о попытках убедить Украину сесть за стол с Россией.
Как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно ничего о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами формулы мира,
– заявил представитель Госдепа.
Он подчеркнул, что однозначно ясно, что Кремль не заинтересован в прекращении этой войны. Также Патель подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину.
Мирные переговоры с Россией
- Зеленский опроверг слухи о якобы давлении на Украину со стороны США и ЕС с целью подтолкнуть к мирным переговорам. В начале полномасштабного вторжения такие разговоры были, однако сейчас партнеры не давят на Украину, никто не просит отдать территорию.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев не ведет с Россией никаких секретных переговоров. Оккупанты, прежде всего, должны вывести свои войска со всей территории Украины, что прописано в формуле мира Зеленского.
- В Институте изучения войны убеждены, что Владимир Путин не готов добросовестно вступать в мирные переговоры. Любые разговоры будут тщетны.