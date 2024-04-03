Знайшли союзників: чого прагне Кремль, виключаючи Талібан зі списку терористів

Талібан, який країни світу визнають терористичною організацією, Москва хоче запросити в Казань на форум "Росія – Ісламський світ", який відбудеться в травні. Ба більше, МЗС та Мін'юст розглядає можливість скасування статусу терористичної організації для Талібану в Росії.

Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що Кремль після теракту в "Крокус Сіті Холі", відповідальність за який взяла на себе ІДІЛ, шукає нових союзників. Навіть серед визнаних у світі терористичних організацій.

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Процес розпочався і в інших країнах

Офіційне визнання Росією Талібану, яке може відбутися в майбутньому, напряму пов'язано з тим, що Москва намагається створити нові альянси в боротьбі проти ІДІЛ.

Росіяни вирішили, що найкращим шляхом боротьби з ІДІЛ буде піти на ще глибшу співпрацю з Талібаном – тепер вже юридично закріплену. Попри те, що досі таліби та їхня держава в Росії вважається терористичною організацією.

Таліби та Ісламська держава – смертельні вороги, і доволі давно. З погляду ІДІЛ, таліби є зрадниками та відступниками, тому що вони порушили негласний кодекс терористів, пішли на співпрацю зі злочинними режимами, зокрема Владіміра Путіна. Саме ці режими ставлять собі на меті знищення ісламських осередків,

– пояснив політолог.

Росіянам доведеться:

скасувати терористичний статус Талібану;

офіційно визнати їхню державу, уряд;

"вимагати" їхнього вступу до ООН та інші представництва (за логікою росіян).

Це розмивання дуже тонкого кордону між поняттями "терорист" та "борці за свободу". Ця межа дуже небезпечна, тому що сьогодні можна визнати режим талібів, а завтра хтось визнає легітимний статус Ісламської держави,

– зауважив він.

Водночас цей процес вже розпочався і в інших країнах. Так, уряд Іспанії схиляється до того, щоб визнати Палестинську державу. Якщо це справді станеться, то це означає, що "крига скресла", і далі може розпочатися незворотний процес.

"Палестинську державу і зокрема причетну до неї організацію ХАМАС багато країн вважають також терористичною. Це небезпека, яка має далекосяжні наслідки", – наголосив Тарас Березовець..

Талібан Виник у 1994 році в Афганістані як радикальний ісламістський рух. Таліби воювали з армією США, проте після виводу американських військ з території Афганістану у 2021 році, Талібан захопив територію країни. Визнаний терористичною організацією, зокрема в Росії. Проте у березні 2022 року Кремль встановив дипломатичні відносини з Афганістаном.

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