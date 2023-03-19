Китаю вигідна слабка Росія: чому ж тоді Пекін готовий допомагати Москві

На тлі візиту лідера комуністичного Китаю Сі Цзіньпіна до Кремля експерти обговорюють вигоду для КНР від такого "співробітництва". Оскільки російська політична система не спроможна утримувати Росію, вона повністю "лягає" під Китай, якому вона вигідна як "буфер" у протистоянні Китаю та США.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, низка країн колишнього СРСР допомагають Росії обходити санкції, про що свідчить збільшення їхнього експорту до країни-терористки.

Читайте також Китай знайде відмазки: чи зміниться ставлення Сі до Путіна після ордеру на арешт

Питання ухиляння від санкцій вже вирішено

Юрій Подорожній переконаний, що Росія та Китай вже давно вирішили між собою питання щодо співпраці в ухилянні від санкцій. Нині питання полягає в готовності Китаю прямо підтримувати Росію.

Політтехнолог зазначив, що Китаю дійсно вигідна слабка Росія й може здаватись, що йому вигідний розпад Росії та її програш у війні. Про це можуть свідчити навіть нові мапи КНР, де російські території позначені китайськими.

140 мільйонів китайців сидять на кордоні та чекають в'їзду в Росію, щоб здійснити цю тиху окупацію. Взагалі у Владивостоці є навіть райони, в які не пускають росіян й там живуть виключно китайці,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що може здатись, що Китаю вигідний розпад Росії, але, на його думку, КНР вигідна Росія як "буфер" у протистоянні зі США.

Політтехнолог назвав причини допомоги Росії від Китаю: дивіться відео

Юрій Подорожній вважає, що війна між Росією та Україною вигідна Китаю, бо вона відвертає увагу США від протистояння з Китаєм. Також КНР хоче скористатись тим, що Росія повністю вийшла з Європи та направляється невідомо куди. Пекін хоче направити Росію у вигідний для себе напрямок.

Політтехнолог не вірить у мирні заяви Китаю та вважає, що в Пекіні будуть казати все що завгодно, аби відстояти власні інтереси.

Як Китай допомагає Росії