Китай конфліктує сам з собою: як Пекін ставиться до договору між Росією та КНДР

Росія та Північна Корея підписали взаємну угоду, яка передбачає обмін військовою допомогою. Для Китаю це дуже суперечлива ситуація, однак наразі Пекін не говорить про це вголос.

Таку думку 24 Каналу озвучила колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі. За її словами, КНР повинна працювати зі США та намагатися впливати як на кремлівського диктатора Владіміра Путіна, так і на очільника КНДР Кім Чен Ина.

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Суперечлива ситуація для КНР

Сью Мі Террі зазначила, що, з одного боку, Китаю вигідно, коли США відволікаються на інші події у світі. Пекін вважає, що це краще, ніж якби американці були зосереджені лише на конкуренції з КНР. Якщо Штати будуть зосереджені на війні в Україні, це також добре для китайців.

З іншого боку, Китай не хоче зміцнювати тристоронні відносини США, Японії та Південної Кореї, не хоче більшої кількості військових навчань та тренувань на Корейському півострові, хаосу та нестабільності. Це посилює напругу на Корейському півострові. Тому це для них суперечлива ситуація. Думаю, що Китай конфліктує сам з собою щодо цього,

– припустила вона.

Однак поки Пекін тихо реагує на цю ситуацію та не говорить свою думку вголос. Ексспівробітниця ЦРУ підкреслила, що у КНР та США є певні спільні інтереси. Обидві країни не хочуть нестабільності на Корейському півострові та подальшої ескалації.

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"Тому думаю, Пекін повинен працювати з адміністрацією Джо Байдена та намагатися впливати як на Путіна, так і на Кім Чен Ина. Тому що, ймовірно, Китай – єдина країна у світі, яка має якийсь вплив на Путіна та Кім Чен Ина", – вважає колишня аналітикиня ЦРУ.