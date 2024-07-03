Китай конфликтует сам с собой: как Пекин относится к договору между Россией и КНДР

Россия и Северная Корея подписали взаимное соглашение, которое предусматривает обмен военной помощью. Для Китая это очень противоречивая ситуация, однако пока Пекин не говорит об этом вслух.

Такое мнение 24 Каналу озвучила бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри. По ее словам, КНР должна работать с США и пытаться влиять как на кремлевского диктатора Владимира Путина, так и на главу КНДР Ким Чен Ына.

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Противоречивая ситуация для КНР

Сью Ми Терри отметила, что, с одной стороны, Китаю выгодно, когда США отвлекаются на другие события в мире. Пекин считает, что это лучше, чем если бы американцы были сосредоточены только на конкуренции с КНР. Если Штаты будут сосредоточены на войне в Украине, это также хорошо для китайцев.

С другой стороны, Китай не хочет укреплять трехсторонние отношения США, Японии и Южной Кореи, не хочет большего количества военных учений и тренировок на Корейском полуострове, хаоса и нестабильности. Это усиливает напряжение на Корейском полуострове. Поэтому это для них противоречивая ситуация. Думаю, что Китай конфликтует сам с собой по этому поводу,

– предположила она.

Однако пока Пекин тихо реагирует на эту ситуацию и не говорит свое мнение вслух. Экс-сотрудница ЦРУ подчеркнула, что у КНР и США есть определенные общие интересы. Обе страны не хотят нестабильности на Корейском полуострове и дальнейшей эскалации.

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"Поэтому думаю, Пекин должен работать с администрацией Джо Байдена и пытаться влиять как на Путина, так и на Ким Чен Ына. Потому что, вероятно, Китай – единственная страна в мире, которая имеет какое-то влияние на Путина и Ким Чен Ына", – считает бывшая аналитик ЦРУ.