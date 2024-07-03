Такое мнение 24 Каналу озвучила бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри. По ее словам, КНР должна работать с США и пытаться влиять как на кремлевского диктатора Владимира Путина, так и на главу КНДР Ким Чен Ына.

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Противоречивая ситуация для КНР

Сью Ми Терри отметила, что, с одной стороны, Китаю выгодно, когда США отвлекаются на другие события в мире. Пекин считает, что это лучше, чем если бы американцы были сосредоточены только на конкуренции с КНР. Если Штаты будут сосредоточены на войне в Украине, это также хорошо для китайцев.

С другой стороны, Китай не хочет укреплять трехсторонние отношения США, Японии и Южной Кореи, не хочет большего количества военных учений и тренировок на Корейском полуострове, хаоса и нестабильности. Это усиливает напряжение на Корейском полуострове. Поэтому это для них противоречивая ситуация. Думаю, что Китай конфликтует сам с собой по этому поводу,

– предположила она.

Однако пока Пекин тихо реагирует на эту ситуацию и не говорит свое мнение вслух. Экс-сотрудница ЦРУ подчеркнула, что у КНР и США есть определенные общие интересы. Обе страны не хотят нестабильности на Корейском полуострове и дальнейшей эскалации.

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"Поэтому думаю, Пекин должен работать с администрацией Джо Байдена и пытаться влиять как на Путина, так и на Ким Чен Ына. Потому что, вероятно, Китай – единственная страна в мире, которая имеет какое-то влияние на Путина и Ким Чен Ына", – считает бывшая аналитик ЦРУ.