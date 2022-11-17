Винний Гіркін та Росія: суд Гааги оголосив вирок у справі збиття "Боїнга" рейсу MH17

17 листопада у Нідерландах буде оголошено остаточний вирок по справі МН17. Відомо, що засідання відбувається у судовому комплексі поблизу Амстердама.

Покарання мають оголосити 4 обвинуваченим. 24 канал проінформує вас про головні тези та висновки суду.

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Справа MH17: яким буде вирок

У збитті літака підозрюють 4 осіб:

Сергія Дубинського – позивний "Хмурий";

Ігоря Гіркіна – позивний "Стрелков";

Олега Пулатова – позивний "Гюрза";

Леоніда Харченка – позивний "Крот".

Чи виголосить суд їм довічне ув'язнення та чи чітко визнає Росію винною у збитті "Боїнга" – основні питання, які цікавили аудиторію. Зауважимо, що на лаві підсудних нікого немає, адже підозрювані досі на волі.

17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. У цей час він виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія). Усі пасажири та персонал, що були на борту, загинули.

Вирок у справі про збиття "Боїнга": дивіться відео

Головні тези з Гаазького трибуналу

У малазійський "Боїнг", збитий у липні 2014-го року, влучили з ЗРК "Бук". Поцілили в літак з населеного пункту підконтрольного проросійським бойовикам. Мовиться про територію окупованого Первомайського.

Росія мала контроль над самопроголошеним квазіутворенням "ДНР" ще з квітня 2014 року.

Ватажки сепаратистів призначалися Кремлем. Вони постійно радилися й узгоджували свої кроки з керівною верхівкою Росії.

Росія постачала озброєння на Донбас та фінансувала діяльність сепаратистів.

Збиття "Боїнга" було спланованим рішенням.

Хто розслідував збиття малазійського "Боїнга"

Спеціальна міжнародна слідча група займалася справою збиття МН17. Її сформували з правоохоронців 5 країн, які ще у березні 2016 року довели, що літак збили з російського "Бука".

Які держави розслідували катастрофу:

Україна,

Нідерланди,

Бельгія,

Австралія,

Малайзія.

Які докази були представлені на суді

Серед доказів, які підтверджують висновок про те, що катастрофу здійснили бойовики з непідконтрольних Україні територій, були фото сліду ракети у небі, зроблені в Торезі, та супутникові знімки місця, звідки її запускали.

Крім того, врахували також покази свідків та результати експертиз нідерландських та бельгійських органів.

Що відомо про катастрофу 17 липня 2014 року

У 2014 році в небі над Донбасом збили малазійський лайнер, який летів з Амстердама. Ракетою в нього поцілили бойовики так званої "ДНР".

Слідча комісія, сформована з правоохоронних органів 5 країн, визначила, що МН17 збили з російського "Бука". Цей зенітний ракетний комплекс відправили з Курська в Україну.

Сепаратисти використовували його для боїв проти ЗСУ. Унаслідок катастрофи загинули 298 людей.

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