Винний Гіркін та Росія: суд Гааги оголосив вирок у справі збиття "Боїнга" рейсу MH17
17 листопада у Нідерландах буде оголошено остаточний вирок по справі МН17. Відомо, що засідання відбувається у судовому комплексі поблизу Амстердама.
Покарання мають оголосити 4 обвинуваченим. 24 канал проінформує вас про головні тези та висновки суду.
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Справа MH17: яким буде вирок
У збитті літака підозрюють 4 осіб:
- Сергія Дубинського – позивний "Хмурий";
- Ігоря Гіркіна – позивний "Стрелков";
- Олега Пулатова – позивний "Гюрза";
- Леоніда Харченка – позивний "Крот".
Чи виголосить суд їм довічне ув'язнення та чи чітко визнає Росію винною у збитті "Боїнга" – основні питання, які цікавили аудиторію. Зауважимо, що на лаві підсудних нікого немає, адже підозрювані досі на волі.Зверніть увагу! 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю збили літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. У цей час він виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія). Усі пасажири та персонал, що були на борту, загинули.
Вирок у справі про збиття "Боїнга": дивіться відео
Головні тези з Гаазького трибуналу
- У малазійський "Боїнг", збитий у липні 2014-го року, влучили з ЗРК "Бук". Поцілили в літак з населеного пункту підконтрольного проросійським бойовикам. Мовиться про територію окупованого Первомайського.
- Росія мала контроль над самопроголошеним квазіутворенням "ДНР" ще з квітня 2014 року.
- Ватажки сепаратистів призначалися Кремлем. Вони постійно радилися й узгоджували свої кроки з керівною верхівкою Росії.
- Росія постачала озброєння на Донбас та фінансувала діяльність сепаратистів.
- Збиття "Боїнга" було спланованим рішенням.
Хто розслідував збиття малазійського "Боїнга"
Спеціальна міжнародна слідча група займалася справою збиття МН17. Її сформували з правоохоронців 5 країн, які ще у березні 2016 року довели, що літак збили з російського "Бука".
Які держави розслідували катастрофу:
- Україна,
- Нідерланди,
- Бельгія,
- Австралія,
- Малайзія.
Які докази були представлені на суді
Серед доказів, які підтверджують висновок про те, що катастрофу здійснили бойовики з непідконтрольних Україні територій, були фото сліду ракети у небі, зроблені в Торезі, та супутникові знімки місця, звідки її запускали.
Крім того, врахували також покази свідків та результати експертиз нідерландських та бельгійських органів.
Що відомо про катастрофу 17 липня 2014 року
- У 2014 році в небі над Донбасом збили малазійський лайнер, який летів з Амстердама. Ракетою в нього поцілили бойовики так званої "ДНР".
- Слідча комісія, сформована з правоохоронних органів 5 країн, визначила, що МН17 збили з російського "Бука". Цей зенітний ракетний комплекс відправили з Курська в Україну.
- Сепаратисти використовували його для боїв проти ЗСУ. Унаслідок катастрофи загинули 298 людей.
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