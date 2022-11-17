"Россия оказала влияние": судьи в Гааге выносят приговор по делу MH17 – онлайн-трансляция
17 ноября 2022 , 15:06Читати новину українською
17 ноября в Нидерландах будет оглашен окончательный приговор по делу МН17. Известно, что заседание проходит в судебном комплексе вблизи Амстердама.
Наказание должны объявить 4 обвиняемым. 24 канал проинформирует вас о главных тезисах и выводах суда.
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Дело MH17: каким будет приговор
В сбитии самолета подозревают 4 человека:
- Сергея Дубинского – позывной "Хмурый";
- Игоря Гиркина – позывной "Стрелков";
- Олега Пулатова – позывной "Гюрза";
- Леонида Харченко – позывной "Крот".
Провозгласит ли суд им пожизненное заключение и признает ли четко Россию виновной в сбитии Боинга – основные вопросы, которые интересовали аудиторию. Заметим, что на скамье подсудимых никого нет, ведь подозреваемые до сих пор на свободе.Обратите внимание! 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью сбили самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. В это время он выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия). Все находившиеся на борту пассажиры и персонал погибли.
Приговор по делу о сбитии "Боинга": смотрите видео
Главные тезисы Гаагского трибунала
- В малазийский "Боинг", сбитый в июле 2014 года, попали из ЗРК "Бук". Попали в самолет из населенного пункта, подконтрольного пророссийским боевикам. Речь идет о территории оккупированного Первомайского.
- Россия имела контроль над самопровозглашенным квазиобразованием "ДНР" еще с апреля 2014 года.
- Вожаки сепаратистов назначались Кремлем. Они постоянно совещались и согласовывали свои шаги с руководящей верхушкой России.
- Россия поставляла вооружение на Донбасс и финансировала деятельность сепаратистов.