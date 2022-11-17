"Россия оказала влияние": судьи в Гааге выносят приговор по делу MH17 – онлайн-трансляция

17 ноября в Нидерландах будет оглашен окончательный приговор по делу МН17. Известно, что заседание проходит в судебном комплексе вблизи Амстердама.

Наказание должны объявить 4 обвиняемым. 24 канал проинформирует вас о главных тезисах и выводах суда.

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Дело MH17: каким будет приговор

В сбитии самолета подозревают 4 человека:

Сергея Дубинского – позывной "Хмурый";

Игоря Гиркина – позывной "Стрелков";

Олега Пулатова – позывной "Гюрза";

Леонида Харченко – позывной "Крот".

Провозгласит ли суд им пожизненное заключение и признает ли четко Россию виновной в сбитии Боинга – основные вопросы, которые интересовали аудиторию. Заметим, что на скамье подсудимых никого нет, ведь подозреваемые до сих пор на свободе.

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью сбили самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. В это время он выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия). Все находившиеся на борту пассажиры и персонал погибли.

Приговор по делу о сбитии "Боинга": смотрите видео

Главные тезисы Гаагского трибунала