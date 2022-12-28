Мільйони живих на відкуп 100 тисяч вбитих: Росія придумала, як перекрити втрати на війні

Ватажки Кремля продовжують проводити нацистську політику, спрямовану на збільшення чисельності слов'янського населення Росії. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Як Росія не залишила українцям вибору куди їхати

Відбувається це через паспортизацію українців, які були змушені примусово мігрувати або втекти на територію Росії.

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За даними так званого гуманітарного штабу при міністерстві оборони Росії, з початку військової агресії проти України кордон Росії перетнули:

4 568 032 особи;

943 001 автомобіль;

717 853 дітей.

Нещодавно аналітики "Східної правозахисної групи" та Інституту стратегічних досліджень та безпеки представили аналітичний звіт "Примусова депортація дітей до Росії". В інформаційному просторі України багато говорять про факти примусової депортації дітей з тимчасово окупованих територій України в Росію. Однак практично не згадують про тих українців, які під примусом були змушені їхати в Росію, щоб не потрапити в епіцентри бойових дій.

Міграцію людей, що проживають на тимчасово окупованих територіях України в Росії, можна вважати примусовою. Адже окупаційні адміністрації та збройні сили Росії давали можливість виїхати тільки за погодженими маршрутами у Росію. Гуманітарні коридори на територію України постійно обстрілювалися. В інформаційно-психологічному плані це відлякувало мирних мешканців їхати через коридори, які обстрілювалися окупантами.

Після примусової міграції на територію Росії, людині надається можливість в оформленні таких статусів:

статус біженця;

дозвіл на тимчасове проживання у Росії;

отримання громадянства у Росії.



Свідоцтво про реєстрацію за місцем перебування

Кремль не зацікавлений в біженцях

Через примусову міграцію мешканців тимчасово окупованих територій до Росії почали прибувати мільйони українців. Функціонери Кремля попередньо розробили систему документів, які має оформляти кожен українець, який опинився в Росії.

Для того, щоб перебувати в Росії необхідно мати тимчасову реєстрацію. Якщо у людини немає родичів в Росії або друзів, тоді її відправляють до табору біженців, які створені у всіх прикордонних областях Росії з Україною.

У таборі для біженців, для того, щоб перебувати на території України, людина зобов'язана:

пройти дактилоскопію, тобто здати відбитки пальців;

зробити фото;

пройти медичний огляд.

Згідно з указом президента Росії від 27.08.2022 №585, перебування громадян України в Росії – необмежене. Але осіб, які не мають родичів у Росії або місця роботи, постійно тримають у таборі для біженців. Як правило, статус біженців Росія видає не часто через те, що вона зацікавлена видати паспорт громадянина Росії.

У таборі для біженців громадяни України проходять опитування від співробітників МВС Росії та міграційної служби. Вищезгадані співробітники здійснюють оцінку соціальних зв'язків людини. Після того вирішують, чи зможе вона покинути табір для біженців і поїхати далі. Співробітники міграційної служби також можуть направити людину в певний регіон Росії.



Документи, які потрібні для отримання статусу біженця

За тимчасове перебування у Росії треба платити

Після того, як людина покинула табір для біженців, щоб перебратися до родичів або друзів на території Росії, вона має оформити "дозвіл на тимчасове перебування". До нього обов'язково входить надання підтвердження про відсутність інфекційних захворювань, ВІЛ, наркоманії.

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Але тимчасова реєстрація в регіонах Росії не безкоштовна. Наприклад, за тимчасове перебування в Москві людина повинна заплатити:

90 діб – 1300 рублів;

6 місяців – 2600 рублів;

9 місяців – 3900 рублів;

1 рік – 5200 рублів.

Посвідка на постійне проживання в Росії видається за квотним принципом. У 2023 році Кремль планує ці квоти скасувати. У пріоритетному порядку посвідку на проживання в Росії можуть отримати:

громадян України;

особи, які мають у минулому громадянство СРСР;

непрацездатні громадяни України, які мають дітей працевлаштованих в Росії, які є її громадянами;

громадяни України одружені з росіянами, що постійно проживають на території Росії;

громадяни України, що надійшли на військову службу в Росії.

Однією з умов отримання цієї посвідки також є надання медичної довідки про відсутність інфекційних захворювань, ВІЛ та наркоманії.



Дозвіл на тимчасове перебування у Росії

Як Росія хоче змусити українців оформити свій паспорт

Відповідно до указу президента Росії від 26 грудня 2022 року №951, затверджено певні порядки отримання паспорта громадянина Росії українцям, які проживають на тимчасово захоплених Росією територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Логіка цього указу проста. Тобто після офіційного визнання тимчасово окупованих територій України, у Кремлі вирішили спростити порядок отримання паспорта громадянина Росії для мешканців цих територій. Термін його видачі зменшили до 10 робочих днів з моменту отримання заяви до міграційної служби Росії. Практично Росія імперативно визначила статус для жителів окупованих територій, вирішивши за них, що вони громадяни Росії.

Обов'язковою умовою отримання паспорта громадянина Росії згідно з указом №951 є написання заяви про небажання перебувати у громадянстві України. Цим же указом визначено порядок отримання паспорта громадянина Росії особами, які досягли 14 років.

Згідно з отриманою інформацією, Кремль планує провести тотальну паспортизацію серед українців, які примусово мігрували. Для цього попередньо і була проведена медична фільтрація і дактилоскопія.

Статус біженця, дозвіл на тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання – це ті статуси, без яких перебувати на території Росії не можна. А за перебування у регіонах необхідно заплатити. Ці перешкоди російська влада буде використовувати для примусу українців у поданні заяви на отримання паспорта громадянина Росії.

Варто звернути увагу, що Кремль, врахував критику світової спільноти про примусову паспортизацію Росії. Тому тепер при видачі російського паспорта від українця вимагатимуть заяву фактично про відмову від українського громадянства. При цьому факт примусу також буде присутній, але отриману заяву від людини Росія трактуватиме як індивідуальну та добровільну відмову.

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Зверніть увагу, що цей указ було підписано лише 26 грудня 2022 року, тобто практично після 10 місяців військової агресії. Кремль чекав, поки кількість біженців з України зросте, щоб таким чином за короткий проміжок часу через інструменти примусу та створення бюрократичних проблем збільшити кількість українців, які отримали паспорт громадянина Росії.

Так Кремль планує виправдовувати свої втрати у військовій агресії проти України. Наразі відомо, що Росія втратила 103 тисячі військових. Через описаний інструмент паспортизації вони формально збільшать за короткий період кількість виданих паспортів Росії на кілька мільйонів, і таким чином будуть говорити: "Втратили ми 100 тисяч, а здобули мільйони нових громадян слов'янської зовнішності".