Бавовна на "Енгельсі" – подарунок від ЗСУ у день ППО Росії

Вони мали різко засудити українських військових. Бо ж українські "карателі" у день святкування 107-ї річниці створення підрозділу військової протиповітряної оборони атакували базу стратегічної авіації в Енгельсі, точніше – знову атакували.

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Завданням цих двох дам мало бути засудження на весь світ цього "терористичного акту" – удару по військовому аеродромі, з якого "мирно" вилітають авіаносці, щоб бомбити українські міста. От так взяли серед ночі й обстріляли Енгельс, як того "мальчіка в трусіках".

Ну як це можна було допустити? Завдання цих стратегічних авіаносців є погрожувати НАТО, а у випадку чогось – завдати удару по США. А тут таке! ЗСУ атакували аеродром стратегічної авіації, який взагалі перебуває на відстані 700 – 800 кілометрів від кордону з Україною. Цілком можливо, ми просто не могли пройти повз цього свята.

ЗРК Patriot ще не починали, а на російських аеродромах вже трапилася "бавовна". Паніки, ясна річ, в Саратові нема. Губернатор Роман Бусаргін не збрехав. Він написав, що ніяких інцидентів в житлових районах міста не сталося, а загрози для людей немає.

А хто поширює такі чутки? Бо ж дійсно у ЗСУ немає завдання атакувати цивільну інфраструктуру. Багато українців вважають, що це несправедливо. Але це ж українська армія – ми не б'ємо по цивільних об'єктах.

Як міноборони Росії грається з поняттями

З хорошого. Що за свято ППО без новин від міноборони Росії? Вони фактично засудили дії ЗСУ і поскаржилися. Мовляв, у результаті падіння уламків збитого безпілотника є жертви. "Троє російських військовослужбовців технічного складу зазнали смертельних поранень". Це зі сфери російської новомови – не загинули, а зазнали "смертельних поранень". Тобто були шанси вижити, але вони не вижили.

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Загинули технічні працівники, а це означає, що всі соколи живі та здорові й будуть продовжувати свої воєнні злочини в Україні. Усі росіяни можуть спати спокійно, бо ж Бог з ним, тим технічним складом, це ж не еліта російських військ. Всього лиш техніки.

Авіаційна техніка, мовляв, ушкоджень не зазнала, а пілоти не загинули. Однак російські телеграм-канали пишуть, що український безпілотник влучив в службове приміщення аеропорту, де були військові на чергуванні, а також бойові пілоти. Тобто стає тривожно, невже російське міноборони таки набрехало? Загинули соколи? А хто ж тоді буде виконувати злочинні накази?

Остання інформація – 3 загиблих і 4 поранених.

Якщо навіть не постраждали літаки – що не факт, адже ніхто не віритиме росіянам на слово – то там є багато й інших цікавих об'єктів. Є склади зі зберіганням ракет, які було б непогано відправити у повітря. І ще одна інформація, яка наразі неперевірена, але підозрюю, що правдива – удар був завданий в районі або безпосередньо по місцю управління польотів стратегічної авіації.

Москву скоро доведеться евакуювати

Важливо підкреслити, що цей аеродром розташований далеко в російському тилу. Якщо це так, то Україна без постачання далекобійних систем від західних союзників змогла атакувати аеродроми стратегічної авіації.

Це говорить про те, що росіянам потрібно бігти з України. Якщо так продовжуватиметься, то Енгельс переїде спочатку кудись за Урал, а потім перейде на службу в Китай. Ну ясно, що у "визвольну армію". Ніякої окупації Сибіру ж не буде.

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У НАТО є багато ракет, які здатні на малих висотах долати цю відстань і завдавати удари по стратегічній інфраструктурі ворога. Виходить, що слова Путіна про те, що у нас немає аналогів чогось, просто брехня. У військово-технічному плані Україна з кожним днем стає все сильнішою, а Росія – навпаки.

Якщо ми можемо атакувати "Енгельс" чи "Дягілєво", то значить, що Москва – у небезпеці? Може, пора й російську столицю евакуювати кудись вглиб країни?