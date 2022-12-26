Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, військові знищують все, що стосується російських окупантів, на міжнародно визнаних територіях України.

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А все, що відбувається на військових об'єктах в Росії – це наслідки війни та втрати керованості процесами. Кремль не може цього проконтролювати.

Ці всі ексцеси в Росії є наслідки війни, як такої. Ці ексцеси не є модельованими. Вони не контролюються Росією. Це говорить про втрату керованості вертикаллю,

– зазначив Подоляк.

Ексцеси в Росії лише наростатимуть

Подоляк офіційно підкреслив – Україна дійсно знищуватиме російських загарбників на усіх тимчасово окупованих територіях. На це військові мають юридично право.

Паралельно з цим в Росії теж відбуваються різні несподівані процеси. До прикладу, нещодавні пожежі в Новосибірську на об'єктах критичної інфраструктури – це наслідок того, що окупанти не мають можливості докуповувати запчастини через введені санкції.

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Також Росія не здатна розв'язувати власні проблеми, адже не є технологічною державою. А іноземні спеціалісти відмовляють у консультації. Це й спричиняє різні проблеми.

Також збільшується кількість саботажу та різних некерованих процесів у вертикалі управління в Росії. Тому таких ексцесів, зокрема в Енгельсі, на мій погляд, буде дуже багато,

– вважає Подоляк.

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