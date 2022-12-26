Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, военные уничтожают все, что касается российских оккупантов, на международно признанных территориях Украины.

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А все, что происходит на военных объектах в России – это последствия войны и утраты управляемости процессами. Кремль не может этого проконтролировать.

Эти все эксцессы в России – это последствия войны, как таковой. Эти эксцессы не моделированы. Они не контролируются Россией. Это говорит о потере управляемости вертикалью,

– отметил Подоляк.

Эксцессы в России будут только нарастать

Подоляк официально подчеркнул – Украина действительно будет уничтожать российских захватчиков на всех временно оккупированных территориях. На это военные имеют юридическое право.

Параллельно с этим в России тоже происходят разные неожиданные процессы. К примеру, недавние пожары в Новосибирске на объектах критической инфраструктуры – это следствие того, что оккупанты не имеют возможности докупать запчасти из-за введенных санкций.

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Также Россия не способна решать свои проблемы, ведь не является технологическим государством. А иностранные специалисты отказывают в консультации. Это и вызывает разные проблемы.

Также увеличивается количество саботажа и неуправляемых процессов в вертикали управления в России. Поэтому таких эксцессов, в частности в Энгельсе, на мой взгляд, будет очень много,

– считает Подоляк.

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