Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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"Путин считает, что он "дожмет". Я, к его большому сожалению, хочу сказать, что Украина – это смертный приговор для него", – сказал советник руководителя ОП.
Сколько россиян готовы умирать за Путина
По результатам одного из последних социологических опросов, 71% граждан страны-оккупантки поддерживают войну. С начала полномасштабного вторжения поддержка убийств украинцев с начала полномасштабного вторжения упала на 1%.
Социологи отметили, что россияне меньше отслеживают новости о войне. Также около 50% граждан выступают за мирные переговоры.
Однако сам Путин считает, что за Россию готовы все отдать 99,9% ее граждан Об этом он рассказал в эфире одного из пропагандистских каналов.
Заявления российского диктатора: последние новости
- Владимир Путин снова заявил, что готов к переговорам с Украиной По его словам, Россия делает все, чтобы оградить свои национальные интересы.
- Диктатор впервые 22 декабря признал, что ведет против Украины не "спецоперацию", а войну.
- По словам Путина, Галичина виновата в "потере Украины", потому что удручает другое "молчаливое" население.