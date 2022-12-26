Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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"Путін вважає, що він "дотисне". Я, на його превеликий жаль, хочу сказати, що Україна – це смертний вирок для нього", – сказав радник керівника ОП.

Скільки росіян готові вмирати за Путіна

За результатами одного з останніх соціологічних опитувань, 71% громадян країни-окупантки підтримують війну. З початку повномасштабного вторгнення підтримка вбивств українців з початку повномасштабного вторгнення впала на 1%.

Соціологи зазначили, що росіяни менше відстежують новини про війну. Також приблизно 50% громадян виступають за мирні переговори.

Проте сам Путін вважає, що за Росію готові все віддати 99,9% її громадян. Про це він розповів в ефірі одного з пропагандистських каналів.

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