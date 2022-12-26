Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
До теми Путін може використати іранські дрони, щоб знищити надану Україні систему Patriot, – Forbes
"Путін вважає, що він "дотисне". Я, на його превеликий жаль, хочу сказати, що Україна – це смертний вирок для нього", – сказав радник керівника ОП.
Скільки росіян готові вмирати за Путіна
За результатами одного з останніх соціологічних опитувань, 71% громадян країни-окупантки підтримують війну. З початку повномасштабного вторгнення підтримка вбивств українців з початку повномасштабного вторгнення впала на 1%.
Соціологи зазначили, що росіяни менше відстежують новини про війну. Також приблизно 50% громадян виступають за мирні переговори.
Проте сам Путін вважає, що за Росію готові все віддати 99,9% її громадян. Про це він розповів в ефірі одного з пропагандистських каналів.
Заяви російського диктатора: останні новини
- Владімір Путін знову заявив, що готовий до переговорів з Україною. За його словами, Росія робить все, щоб захистити свої національні інтереси.
- Диктатор вперше 22 грудня визнав, що веде проти України не "спецоперацію", а війну.
- За словами Путіна, Галичина винна у "втраті України", бо пригнічує інше "мовчазне" населення.