Ба більше, на його думку, 99,9% росіян готові покласти все на користь Росії. Про це диктатор розповів в ефірі пропагандистського телеканалу.

До теми Скільки росіян підтримують війну проти України: свіже опитування

Куди насправді рухається Росія

Якщо коротко – у Тартар. Станом на сьогодні, за даними Центру протидії дезінформації, більшість росіян 2023 рік пропонує лише нові тягарі. Ба більше, за оцінками західних експертів, внаслідок так званої "спецоперації" країні знадобиться до 30 років, щоб вийти на довоєнний економічний рівень.

Якщо ж поглянути на 10-місячний термін від початку повномасштабної війни, то станом на 25 грудня Росія може похизуватися наступними "досягненнями":

Понад 102 тисячі військових Росії – загинули (і це лише ті, про яких відомо),

витрати на війну країни склали майже 30% річного бюджету.

Скільки росіян справді готові віддати своє життя

У Росії проводили соціальні опитування щодо реальної підтримки так званої "спецоперації" та загальних настроїв жителів країни-терористки. Згідно з даними Всеросійського центру вивчення громадської думки:

69,6% росіян не відчувають новорічного настрою,

62% визнали головним потрясінням року війну проти України.

Однак також зазначимо, що згідно з останніми російськими опитуваннями від "Левада-Центру" 71% громадян держави-агресорки все ще підтримує геноцид українського народу.

Неадекватна оцінка Путіним ситуації в Росії свідчить, що на тлі заяв про готовність до переговорів, Кремль готує населення до продовження війни,

– підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

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