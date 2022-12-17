Про це 24 каналу розказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що у лютому 2022 року окупанти планували захопити Україну від Херсона до Києва. Тож і зараз можна говорити про їхнє бажання повноцінного наступу та вторгнення.

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Росія не покидає мрій про захоплення України

За словами Світана, росіяни можуть будувати плани про просування у бік Херсона і далі до Одеси на Півдні, наступ з Білорусі у напрямку Києва на Півночі та, вочевидь, рух по всьому периметру кордону, що передбачає вихід на Чернігів, Суми, Харків тощо. Звісно, не можуть вони й залишити своїх сподівань щодо посилення певних дій у Луганській та Донецькій областях та виходу на Запоріжжя. Але слід розуміти, що все це – лише мрії та примарні плани загарбників, а між плануванням та виконанням є велика різниця.

Тобто єдиний план, який був у них на початку року і не спрацював, бо вони просто не були готові його виконати, вони просто, як кальку, беруть і наступного року знову спробують його втілити,

– розповів полковник.

Скільки військ може зібрати Путін

Світан пояснив, що зараз практично усі російські мобілізовані підтягуються до Валуйок Бєлгородської області, а звідти плавно заходять на Донбас та на Запорізький напрямок. Так окупанти збільшують густоту військ.

Відповідно, російському диктатору Владіміру Путіну потрібно більше людей. Скоріш за все, у січні – лютому у Росії знову оголосять мобілізацію, і в її рамках зможуть зібрати близько 150 – 200 тисяч свіжих окупантів. Це та кількість, яку загарбники зможуть зібрати якраз орієнтовно до 24 лютого.

Полковник зауважив, що, можливо, саме ці 200 тисяч солдатів, які можуть піти у наступ на Київ, мав на увазі Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю виданню The Economist.

Але крім того, у березні – квітні може бути ще одна хвиля мобілізації, і ще 150 тисяч мобілізованих. Це великі цифри, але навіть якщо їх зберуть, зможуть забезпечити усім необхідним та озброїть, то виконати завдання з омріяного захоплення України така кількість військ все одно не зможе. Річ у тім, що в Україні зараз щонайменше уп'ятеро більше військ – близько мільйона військових – стоять "під рушницею", тобто у стані бойової готовності.

"З військової точки зору оптимальний варіант для росіян, як використати ці війська – це спробувати відтиснути українські війська з-під Валуйок і далі убік, тобто Сватове, Лиман, лівий берег Осколу, Оскільського водосховища", – пояснив Світан.

Він не вважає, що кількості військ, яку зможуть зібрати в Росії, достатньо для того, щоб виконати ще якісь бойові дії з Півночі України у бік Чернігова чи Києва. За словами полковника, для цього потрібно щонайменше 1 – 1,5 мільйона військ.

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Також Роман Світан зауважив, що українське військово-політичне керівництво, зокрема і Главком, як завжди, розігрують найгірший сценарій з можливих, і готуються саме до нього. І це дуже правильно, оскільки саме в цьому і сила армії.

Але він додав, що розмови про перспективи таких сценаріїв, особливо на закордонних майданчиках, здебільшого спрямовані саме на те, щоб показати партнерам необхідність збільшення військової допомоги у 2 – 3 рази.

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