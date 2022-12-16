Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що наступальні дії Росії на Донеччині та масовані ракетні обстріли спрямовані на те, щоб змусити Україну до переговорів.

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Які цілі у Путіна

Російські війська посилили свої зусилля в Донецькій області після відходу з Херсонщини.

Аналітики ISW стверджують, що Путін віддав наказ російським військам завершити захоплення всієї Донецької області, і що поточні російські наступальні зусилля навколо Бахмута на заході регіону є частиною зусиль із виконання цього наказу.

Ймовірно, Путін сподівається, що ці наступальні операції загрожуватимуть здатності України захищати територію та завдадуть значної шкоди українській бойовій потужності, тому Київ не матиме іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів з Росією.

Експерти вкотре наголосили, що такі поступки дадуть час російським військам відновити свої сили.

Третій план Путіна

Масовані російські ракетні удари по критичній українській інфраструктурі є другою військовою спробою Путіна змусити Україну здатися або розпочати переговори на умовах Кремля. Аналітики зауважили, що Росія намагається таким чином чинити психологічний вплив. Однак це не допомагає їй у досягненні військових цілей.

У ISW наголошують, що ці дві військові дії не спромоглися змусити Україну вести переговори чи пропонувати превентивні поступки, і Україна зберегла ініціативу на полі бою після двох послідовних контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях.

Тому можливо, що Путін встановлює умови для третьої, послідовної військової операції в імовірному випадку, якщо ці дві спроби не зможуть забезпечити його цілі, готуючись до відновлення наступу на Україну взимку 2023 року.

Що відомо про можливий новий наступ Росії