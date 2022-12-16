Аналитики Института изучения войны утверждают, что наступательные действия России в Донецкой области и массированные ракетные обстрелы направлены на то, чтобы заставить Украину к переговорам.

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Какие цели у Путина

Российские войска ужесточили свои усилия в Донецкой области после ухода из Херсона.

Аналитики ISW утверждают, что Путин отдал приказ российским войскам завершить захват всей Донецкой области и что текущие российские наступательные усилия вокруг Бахмута на западе региона являются частью усилий по выполнению этого приказа.

Вероятно, Путин надеется, что эти наступательные операции будут угрожать способности Украины защищать территорию и нанесут значительный ущерб украинской боевой мощи, поэтому у Киева нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Россией.

Эксперты еще раз подчеркнули, что такие уступки дадут время российским войскам восстановить свои силы.

Третий план Путина

Массированные российские ракетные удары по критической украинской инфраструктуре – вторая военная попытка Путина заставить Украину сдаться или начать переговоры на условиях Кремля. Аналитики отметили, что Россия пытается таким образом оказывать психологическое влияние. Однако это не помогает ему в достижении военных целей.

В ISW отмечают, что эти два военных действия не смогли заставить Украину вести переговоры или предлагать превентивные уступки, и Украина сохранила инициативу на поле боя после двух последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях.

Поэтому, возможно, Путин устанавливает условия для третьей, последовательной военной операции в вероятном случае, если эти две попытки не смогут обеспечить его цели, готовясь к возобновлению наступления на Украину зимой 2023 года.

Что известно о возможном новом наступлении России